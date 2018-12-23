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社會 社會焦點 保障人權

轟一聲巨響！直擊海嘯2米高浪撲過來　龍蝦台商逃死：所有人都在發抖

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地方中心／彰化報導

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭遇海嘯襲擊，死亡人數上升到168人，745人受傷，另外30人失蹤，其中一名林姓龍蝦台商剛好帶著工人整理箱網，之後休息期間突然聽到巨響，接著就看到浪高2米就往他們方向撲過來。他嚇得到現在仍驚魂未定，直說「嚇死人了，原預計要投宿死傷嚴重的那間飯店，因省錢躲過一劫。」

林姓台商是屏東人，在印尼經營龍蝦養殖生意約有10多年。災情發生當下，住在彰化的弟弟焦急打電話給哥哥，終於在23日取得聯繫，好在老天保佑，哥哥平安無事。

▲▼龍蝦台商。（圖／林姓台商提供）

▲▼龍蝦台商。（圖／林姓台商提供）

▲道路上滿目瘡痍。（圖／林姓台商提供，下同）

林姓台商透過LINE與台弟弟說，「在海上整理完龍蝦箱網後就去餐廳喝一杯，沒想到突然聽見巨響，接著就聽到工人大喊『快跑』，接著在一片混亂中看見高2米的浪；海嘯退後眾人面部驚恐，嚇到不知所措，全身都在發抖、個個腿軟。」

他說，「如果海嘯提早4小時發生，可能就沒辦法在這邊通話了！還有原本要住一間高級飯店，後來為了近箱網養殖方便作業，所以選擇附近一晚600元的民宿，結果今早看到媒體報導，發現原預計要住的飯店正是重創最嚴重的地方，真是太恐怖了。」他希望一切可以趕緊恢復，看著路上的救災車輛、滿目瘡痍的道路就覺得很難過。

▲▼龍蝦台商。（圖／林姓台商提供）

▲現場一片狼藉。

另外，此次海嘯中傳出有8名台灣人赴當地旅遊受困，其中有3名是南山人壽業務員；對此南山人壽表示，名單中3人皆平安，其中吳子萍人在台灣，吳敏琪、王惠美都已經聯繫上，兩人皆平安，至於是否還有台灣人受困還有待釐清當中。

ET快訊
即／海嘯襲！樂團主唱妻被目睹「還活著」　他悲喚：快回來
轟一聲！直擊海嘯2米高浪撲來　龍蝦台商逃死：大家在發抖
嚴立婷躺床「老公視角」　逆天直長美腿全露太犯規！

關鍵字：印尼,海嘯,龍蝦台商,台商

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