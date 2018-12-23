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博鰲醫療互聯網論壇　蘇清泉：兩岸「要嫁接不要移植」

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▲博鰲「一帶一路─跨境醫療互聯網」　蘇清泉：兩岸「要嫁接不要移植」接地氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界華人醫師協會以及慈銘博愛國際醫院合辦的「一帶一路─跨境醫療互聯網論壇」於22日在海南省博鰲進行。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

由世界華人醫師協會以及慈銘博愛國際醫院合辦的「一帶一路─跨境醫療互聯網論壇」，22日在海南省博鰲進行，有來自美國、歐洲、大陸、台灣、香港與南洋等國家專科領域頂尖醫師參加，論壇著重於在世界互聯網架構下，醫療國如何進行跨境醫療互補，為病友提供最好的服務。

▲博鰲「一帶一路─跨境醫療互聯網」　蘇清泉：兩岸「要嫁接不要移植」接地氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲世界華人醫師協會副會長蘇清泉論壇中提出報告。

出席這次論壇的有世界華人醫師協會會長張燕靈、舊金山張全亮院士、北美李剛教授、德國海德堡大學韓小紅教授等等，都是各領域的專家。

屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉則以世界華人醫師協會副會長的身份參加該論壇。蘇清泉說，台灣在臨床醫療有非常高的水準，但海外轉介來台灣就醫的困難病例很多，要發展成像新加坡或泰國的國際跨國醫療，還有很多法規上及語言文化上的配套不完善；這次的論壇主要是大家如何優勢互補， 為台灣的先進醫療打開市場。

▲博鰲「一帶一路─跨境醫療互聯網」　蘇清泉：兩岸「要嫁接不要移植」接地氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲來自世界各國領域專家參加南海博鰲「一帶一路─跨境醫療互聯網論壇」▼

▲博鰲「一帶一路─跨境醫療互聯網」　蘇清泉：兩岸「要嫁接不要移植」接地氣。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇清泉指出，衛生福利部自96年起委託台灣私立醫療院所協會執行「醫療服務國際化推動計畫」，並成立衛生福利部國際醫療管理工作小組，持續推動醫療服務國際化平台建立以及醫院輔導。

他說，因應全球醫療產業趨勢，外貿協會將原有的「台灣國際醫療展」及「台灣國際銀髮族暨健康照護產業展整併轉型，打造全新B2B專業交易平台「台灣國際醫療暨健康照護展展覽將環扣「健康」、「醫療」及「照護」三大主題，構築完整的醫療照護生態體系。

他指出，台灣地狹人稠，但科技與智慧教育實力深厚，要如何輸出智慧醫療的技術與概念，未來要致力於透過遠距醫療結合院外與國外的醫療資源，將能夠形成一個跨區且跨國的技術整合新生態。

而由於醫學科技會更加進步，遠距照護與醫療的市場成熟，讓地區和市區的醫療資源不再有差距。未來醫院的一般病房會消失，主體業務的將會是需要醫師第一手處理的急症、重症、罕見疾病所取代。

蘇清泉強調，未台灣與大陸的跨境醫療應採取「要嫁接，不要移植」，要跟當地人合作，才能夠順利接地氣，因此，跨境醫療還有很多發展空間。

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關鍵字：世界華人醫師協會,慈銘博愛國際醫院,一帶一路,醫療互聯網,.海南

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