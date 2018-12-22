宜縣長照機構暨照服員　聯合獲表揚頒獎

▲▼宜蘭衛生局22日，辦理「宜蘭縣2018年度長照服務機構督導優良、評鑑績優單位暨照顧服務員聯合表揚頒獎活動」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭衛生局22日，在宜蘭文化局辦理「宜蘭縣2018年度長照服務機構督導優良、評鑑績優單位暨照顧服務員聯合表揚頒獎活動」，除增強老人福利機構間經驗交流，該局也感謝照顧服務員在居家、社區及機構投入照顧縣民工作辛勞和長期照顧領域及服務。

宜蘭衛生局長期照護服務管理所表示，每年定期敦聘專家委員對長照服務機構進行實地輔導及考核，22日頒獎表揚活動，則是感謝長照服務機構夥伴們提供即時便利的長期照護服務，讓縣內的老人家、身心障礙者都可以在自己熟悉、安心的社區在地安養、在地老化。

宜蘭衛生局代局長岳瑞雪表示，長期照顧的市場需求熱絡，照顧服務員職業是一種求職趨勢；照顧工作是一份「愛的勞務」，從穿衣、洗澡、陪同運動與散步等，提供「人對人」的愛心服務，雖然辛苦不易，但仍有許多照顧服務員從服務過程中，得到許多正面能量的回饋。

另，該局因應長期照顧10年計畫2.0人力需求，加強長照服務提供單位與學校產學合作，鼓勵年輕人投入長照，積極培育照顧人力，也期望藉由長照之各項宣導說明，增進社會大眾對照服工作之認識與正面價值，以強化照顧服員之就業尊榮及留任誘因，提升多元照顧服員投入照顧工作意願。