臉書預告「誰來晚餐」鐵粉爭相報名　鄭朝方被虧臉圓：角度胖

▲鄭朝方在臉書預告將會與粉絲進行感謝共餐，引發方粉的爭相報名。（圖／翻攝鄭朝方臉書）

記者陳凱力／新竹報導

2018初次出戰就挑戰新竹縣長寶座的鄭朝方，雖然高票落選，但選後還是呼聲不斷，鄭朝方不斷被粉絲拱出來參選2020立委，只是他卻一直沒有表態，除了日前募集聖誕禮物到尖石後，21日鄭朝方在臉書再度發文，與以往不同的是過去臉書專業都交由小編負責，而從現在開始鄭朝方將親自經營粉專，粉絲們對於收到鄭朝方本人的回應也很激動，被問到目前的規劃，他以「謝票+公益」回答，記者訪問鄭朝方對於2020立委選舉的意願，他則表示「沒想那麼多」。

鄭朝方21日在臉書表示，「這些日子以來，好多朋友問我的下一步。現在的下一步，就是要走到您的家門，登門親謝，謝謝您對朝方的支持與協助。有時候，還上演誰來晚餐的驚喜！也再次謝謝很多支持者，那麼熱情的邀請朝方到您們家吃晚餐～謝謝邀請了。猜猜現正要去哪裡登門謝票，謝謝誰？」，由於貼文還tag「大新竹共好」，粉絲們也紛紛猜測鄭朝方本日要約會的對象應該是新竹市長林智堅。

只是，鄭朝方的「誰來晚餐」消息一出，粉絲們紛紛暴動，搶著報名與他共餐，「鄭朝方叔叔來我家吃飯，我媽媽煮飯很好吃喔」、「我煮菜給你吃」，也有支持者說「臉圓了喔～晚餐吃很好」，鄭朝方則是俏皮的回應他「角度胖」。

《ETtoday新聞雲》記者也訪問到鄭朝方，他表示，「的確是拜會市長林智堅，感謝他在選舉期間的幫忙，特別去向他道謝」。而再被問到，近期支持者不斷鼓勵他2020再戰立委，接下來是否有規劃？鄭朝方則表示「沒想那麼多」。