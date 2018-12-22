6歲患腦麻遭棄！他上身全癱　「靠雙腳」成雕刻家送爸媽房子

▲ 佩瑪無法自由活動臀部以上的部位。（圖／翻攝自Facebook／Bryan Mark Urbsaitis，下同）

國際中心／綜合報導

不丹一名男子幼年時期因患上腦性麻痺，遭親生父母拋棄，從此在艱困的環境中長大。他熱愛藝術也富有天份，卻苦於疾病，無法自由活動雙手，但仍不願放棄，開始學習用腳完成他最愛的木雕和繪畫，如今成為一名成功的藝術家，甚至送給當年拋棄他的父母一棟房子，感動成千上萬網友。

現年31歲的佩瑪‧策林（Pema Tshering）6歲時被診斷出罹患腦麻，臀部以上逐漸癱瘓，遭到父母遺棄。他從此和祖父母一起生活，也開始展現出驚人的手藝，利用竹子做出弓箭等等用具。

佩瑪的生活在18歲時再次發生巨大轉變。現在的不丹太后、當時的王妃策林‧佩姆‧旺楚克（Tshering Pem Wangchuk）出巡他居住的村莊，便收養了他，資助他在國內知名的藝術學校Institute of Zorig Chusum接受教育。

佩瑪提到，「她（太后）問我有沒有想要的東西，我就告訴她，『我想上學，不想要錢或其他任何東西。』」慷慨的太后還幫助佩瑪在廷布的不丹博物館開了一間小店，讓他可以賺錢維生，現在每個月都能賺到100美元（約新台幣3080元）。

自佩瑪發病以來，便將雙腳當成雙手使用，但這並沒有阻止他發揮才能，如今便以腳趾夾著鑿子和槌子，創造出每一幅作品。他的創作不僅美麗，也相當繁複，令人難以相信他是以雙腳完成的。

即便遭父母拋棄，佩瑪也不曾對他們抱有憤恨之情，甚至在成為藝術家以後，在蒙加爾宗為他們蓋了一棟有2層樓的房子。他提到，「我想幫助我的父母。因為如果你不幫助你的父母，就是不尊重他們。如果你不尊重父母，無論做什麽工作都會失敗。」