全馬來西亞最短名！ 她就叫「S」：大家看我身分證才相信

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▲ S指出，父親取名的用意，是希望她生活安逸（senang）。

國際中心／綜合報導

馬來西亞女建築設計師「S」堪稱擁有全馬來西亞最短的名字，因為她的名字真的只有一個單字「S」，不論在求學期間或是進入職場，她的名字總是成為大家茶餘飯後討論的話題，但她一直很滿意這個獨特的名字，且誓言永遠不會改名。

綜合馬來西亞媒體星報（The star online）、中國報報導，S畢業於馬來西亞工藝大學（Uni­versiti Teknologi Malaysia），擁有3個妹妹，分別29歲的莉茲（Liz）、18歲的瑪茲（Maz）以及15歲的哈妮（Hani）。

不過，在S的家族成員當中，並不是所有人的名字都是如此簡潔有力。30多歲的S提到，其實是因為阿公有個很長的名字「Rosli Ahmad Abdul Karim」，讓她爸爸從小被朋友們取笑，讓他下定決心要幫小孩取一個超短的名字。

「當我告訴別人我的名字，尤其是填寫表格的時候，對方常常不相信我，還以為那只是個綽號」，她提到，直到她拿出身分證（MyKad）後，對方才意識到，這真的是她的名字，「我很喜歡我的名字，因為這是我爸爸取的，就算被同學們笑說是『超人』或『女超人』也沒關係，這些人都是超級英雄。」

許多網友在得知她的名字之後，紛紛提到，「很短的名字總比那些很長的還要好」、「其實這名字滿可愛的」。但也有部分網友指出，「S要怎麼發音？是SSS還是ESS？」