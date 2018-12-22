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IKEA全球首間百元商店快閃至4月　獨家特色揭曉！

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大家平時很喜歡逛的Ikea目前在台灣只有5間門市，而且大多以大賣場形式販售日常居家用品，但最近在台北市的通化街夜市附近，悄悄搭起Ikea百元商店的招牌，品牌也證實這間將會是全球首間Ikea百元商店，消息一出，也讓許多Ikea鐵粉們興奮不已。

除了地點特別選在夜市，就是符合其划算特色，Ikea期間限定的百元商店將會引進品牌本身就在販售的近約200件低價商品，讓大家知道其實Ikea也有販售隱藏版CP值小物，趁著年末剛好可以添購家中所需，讓居家生活也能變得舒適便利。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這間全球首間Ikea百元商店打造2層樓空間，大膽放上代表瑞典的黃、藍簡約色調設計，1樓主要販售餐具、廚房小物以及瑞典零食，還有廣受大眾喜愛的霜淇淋與熱狗；2樓則販售收納、浴室用品、辦公小物、寵物用品、布織品、家飾品以及廚房用品等，不僅價格全部都低於百元，販售的品項也會不定期進行更換，讓消費者可以接觸更多元的商品，這也是延續Ikea依照「大眾化設計」的設計概念，同時考量形式（外觀設計）、功能、品質、永續發展與價格5個元素，讓大家用低成本購入居家配件。同時也會傳授許多百元商品的居家情境布置，讓大家不用花大錢也能實現美好生活的想像，帶給大家生活中更多的創意靈感。

此外，Ikea百元商店內也會因應許多台灣人愛在店內拍照打卡的習慣，將會有用Ikea包裝紙和燈泡製成的霜淇淋燈以及用低價商品拼貼成的百元打卡牆面，讓大家可以盡情拍盡情玩；至於每到Ikea必吃的美食，百元商店當然也會提供，其中包括廣受大家歡迎的霜淇淋與熱狗。而且品牌也同步公布，年底也將會在台中逢甲夜市開設第2間百元門市，至於真正開幕後還會有什麼令人瘋狂的特色，就請大家一起期待吧！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Ikea全球首間百元商店

地址：台北市大安區通化街78號

電話：02-2737-1768
期間：12月14日－2019年4月中下旬 12:00-22:00（台中門市為12月21日－2019年4月中下旬）

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：Ikea
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,生活,ikea,百元

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