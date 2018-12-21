翼龍來襲！下載App前往《侏儸紀X恐龍樂園》馴服大暴龍

▲ETtoday新聞雲將送出「侏羅紀X恐龍樂園」門票。

App小組／活動報導

恐龍強勢席捲台北啦～這次侏羅紀 X 恐龍樂園（台北站）要讓你體驗不一樣的恐龍樂園，搭乘恐龍頭骨吉普車從失落國度返回恐龍樂園！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》( 點我下載 )，即有機會獲得「侏羅紀X恐龍樂園」入場券2張！絕對不能錯過今夏最兇猛的特展唷！

=======簡單３步驟！「侏羅紀X恐龍樂園」搶票去！=======

◎步驟１：

下載《ETtoday新聞雲》App(點我下載)。



◎步驟２：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選「侏羅紀X恐龍樂園 點我抽門票」，填留資料、抽票券，馬上行動！

◎步驟３：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

「侏羅紀X恐龍樂園」贈獎資訊：

◎活動時間： 至12／26（二）18:00止

◎活動獎項：《侏儸紀X恐龍公園》門票兩張。

◎得獎公布：12／28（五）19：00前公布於活動新聞稿件。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的聯絡地址以掛號郵寄寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。