更保高雄分會與「展夢家園」共賞電影《冠軍之路》逆轉人生下半場

▲台灣更生保護會高雄分會，帶「展夢家園」觀賞紀錄片《冠軍之路》。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

台灣更生保護會高雄分會，今年1月間帶領「展夢家園」安置處所的弟兄走進影廳，共同觀賞熱血紀錄片《冠軍之路》。影片內容介紹我國棒球國家隊奪下世界冠軍的艱辛歷程，「從失敗中站起、在等待中磨練」的精神，不僅是棒球場上的傳奇，更是更生弟兄在復歸社會道路上的最佳寫照。

《冠軍之路》。這部影片描述中華隊參加2024年世界棒球12強賽的歷程，從起初不被輿論看好，到在賽會中晉級，最終在冠軍賽擊敗日本，奪下世界冠軍的艱辛歷程。本片開頭回顧中華隊在2013年世界棒球經典賽複賽階段對日本的比賽，中華隊最後在10局遭日本逆轉落敗；11年後，當年中華隊選手成為12強賽中華隊教練團陣容，2013年的球員成為教練的11年後，從青澀走向成熟，最終帶領新一代選手在國際舞台突破重圍。

觀影後現場氣氛振奮，「展夢家園」主任洪勝霖與施朝根均有感而發，勉勵弟兄：「一切都在於願不願意做，只要心中有願，就沒有跨不過的檻。」電影中的球員在被外界看輕、體力耗盡的逆境中，依然選擇保持信心；更生路上的每一步或許充滿挑戰，但只要願意改變，就能掌握人生的主控權。

在分享階段，弟兄們紛紛傾訴心中感動。一名弟兄提到，電影中「不被看好」的情境讓他深感共鳴，藥癮者在回歸社會時常面臨標籤化與自我懷疑，就像球隊在逆境中出賽，但看到球員為榮耀全力以赴，讓他意識到自己也能為了家人再拚一次。另一位弟兄則被團隊合作打動，他感嘆過去習慣獨自面對問題卻越陷越深，看完電影後體會到「團結」的力量，明白在展夢家園彼此支撐是重返正軌的關鍵。

生命如同一場漫長的季賽，有高峰必有低谷，每一次的跌倒都是成就未來「冠軍之路」的養分，期許弟兄們在人生下半場攜手創造屬於自己的輝煌勝利。