「韓」流來襲　史上最輕盈保溫杯不藏私推薦

▲冷冷的冬天想隨時喝杯熱飲，每個人都需要一個適合自己的保溫杯。（圖／翻攝自樂扣樂扣官網，以下同）

消費中心／台北報導

限塑令加上環保意識抬頭，不論男女老少，多數人開始習慣自帶保溫杯外出，尤其冷冷的冬天裡最想來一杯暖呼呼的熱飲，有了保溫杯正好，隨時都能喝到溫熱飲暖暖身子。每個人都需要一個適合自己的保溫杯，韓系居家生活品牌樂扣樂扣今年冬天主打3款高CP值保溫杯，就是不容錯過的夢幻逸品。

▲輕盈彈跳不鏽鋼保溫瓶，3款多彩顏色搶眼吸睛。

主打1：多彩輕盈Young有個性 (樂扣樂扣輕盈彈跳不鏽鋼保溫瓶https://www.locknlock.tw/Article/Detail/35194)

保溫杯挑來挑去，不是黑色、就是銀色，難道就只有這兩種顏色可以選擇嗎？不滿足於一般保溫杯設計單調的話，快來看看推薦首選的「輕盈彈跳不鏽鋼保溫瓶」，搶眼的鑽石紅、鑽石藍、鑽石粉金，3種顏色新潮年輕很吸引人，一看到眼睛都亮了起來，不僅拿在手上超吸睛，另一特色就是非常好辨認，不怕跟別人撞杯，而即使是喜愛粉嫩夢幻的OL，也很適合挑選使用這系列保溫杯。此外，上蓋一鍵式設計，單手一按即可彈跳開啟，喝飲料輕鬆不費力，輕盈杯身重量僅230克比一台IPAD MINI 4還要輕，讓女生放在包包也不嫌重，完全符合好用好拿又好帶出門的需求。

▲我的溫感手提咖啡杯讓你在開車時也能享受午茶時刻。

主打2：功能性滿點實用設計 (樂扣樂扣我的溫感手提咖啡杯 https://www.locknlock.tw/Article/Detail/35194)

有些忙碌的上班族得出差，若工作屬於業務性質，往外跑的頻率更高，如果包包裡還要再塞個保溫杯的話，最怕蓋子沒栓緊漏水，不小心弄濕了重要資料，或是開車中無法單手開啟杯蓋喝水也是很傷腦筋的一件事。此時每個菁英上班族都要有的實用小物，首推「我的溫感手提咖啡杯」，除了金屬質感瓶身增添時髦都會感，其最大特色是設計成符合駕駛座杯架尺寸，一上車就能安心置放不怕打翻；上蓋採掀蓋式設計，單手就能開啟、關閉，因此就算駕駛途中突然口渴，也可以便利安心的飲用。由於這款保溫杯底部有防滑設計，可以減少因碰撞而翻倒，因此在辦公室裡使用也很適合帶著它到處開會去。

▲北極冰浪杯750ml超大容量喝手搖飲最好用。

主打3：容量加大up一次裝好裝滿 (樂扣樂扣北極冰浪杯 https://www.locknlock.tw/Article/Detail/35194)

有一陣子很流行冰霸杯，容量超級大，但瓶身大多圓胖，希望更有設計感的話，推薦可以讓你一手掌握的「北極冰浪杯」，黑色簡約外觀，再搭配瓶身部分波浪紋造型設計，時尚度破表，使用時上寬下窄好拿握，寬大瓶口也讓清洗容易方便多了。這款冰浪杯大到750ml能夠一次裝好裝滿，對於喜愛喝手搖飲的人，到手搖店外帶大杯飲料，帶著它超好用，還能多賺一筆自備環保杯的現金折扣優惠，適合年輕學生族群。

提到樂扣樂扣，大家最熟悉的就是旗下熱銷保鮮盒及鍋具，但除了廚房用品，品牌亦跨足多元生活用品，幾乎年年推出超過100個以上富有創造性的新產品，專注提供兼具品質、創意、美學的優質好物，希望帶來環保健康、便利有溫度的居家生活。而隨著冬季到來，消費者對於保溫杯需求大增，樂扣樂扣主打多款保溫杯，不僅保熱保冷四季皆宜，304不鏽鋼材質更可安心使用，趁現在特價時入手最划算。

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