1條魚450萬！賣家豪撒9萬找保鑣「護送」鯉魚王　保全：第1次護魚

▲三段紅白錦鯉魚王「本尊」。（圖／CPF，下同）

大陸中心／綜合報導

廣東佛山8日再網拍上賣出一條「三段紅白錦鯉魚王」，身價超過100萬人民幣（約新台幣447萬），神秘買主是住在廣東的張姓男子。為了確保錦鯉魚王能「安全到家」，賣家還特別花了2萬元（約8.9萬新台幣）雇保鑣，為這條珍貴錦鯉「護駕」。受雇的保鑣小哥說，之前曾護送過明星、政要，也護送過貴重物品，但還是第一次「護魚」。

▲為了確保錦鯉魚王能「平安到家」，賣家請來保鑣「護駕」。

綜合陸媒報導，「三段紅白錦鯉魚王」的原主人，是「長彥觀賞魚漁場」淘寶店主李長彥，來自河南省南陽市，同時也是鎮平縣侯集鎮向寨村內的村長；原本只是一個農民，偶然在一次外出工作時對觀賞魚產生興趣，直接把田地改成魚池，開啟養魚人生。

▲李長彥（中）和兩位高級安保人員合影留念。

在李長彥細心照料下，「三段紅白錦鯉魚王」誕生，各方合作夥伴都釋出購買意願，在上網拍賣競標後，12月6日以人民幣1元（約新台幣4.4元）起標，結果8日就被住在佛山順德的張先生，以100萬8千元人民幣（約新台幣450萬元）的價格得標。

▲保鑣說，這還是第一次護送到魚。

買主張先生說，這是第一次通過淘寶來買錦鯉，「這條錦鯉王價值在97萬左右，當時正好趕上淘寶雙12，既然看上就加了點錢拍下來了，最終成交價格是100萬8千元」，「為了保持魚的顏色、身材，一般養殖戶都是投了色素和藥的，不建議食用」，因此未來打算細心觀賞這條漂亮的「三段紅白錦鯉魚王」。

▲為了錦鯉魚王的安危，防震、補氧、餵食等準備工作缺一不可。

為了確保錦鯉魚王能平安送到買家手上，李長彥花了2萬元人民幣，找來保鑣一路「護駕」。負責護送的天尊安保小哥透露，之前曾護送過明星、政要，也護送過貴重物品，「但這是第一次護送一條魚」，「當時知道送100多萬的錦鯉，我們都很震驚！」保鑣們一是驚訝怎麽會有這麽貴的錦鯉，二則擔心路途長，魚是活物，要是死了怎麽辦。為了讓「錦鯉魚王」可以「活著到家」，安保工作可是做足準備，包括如何防震，如何補氧，以及是否需要餵食。

▲最後錦鯉魚王「平安到家」。

經歷一天小心翼翼的護送，100多萬的錦鯉魚12月8日，順利從南陽護送到佛山順德的買主手中。李長彥說，「錦鯉王有了新家，我希望可以把錦鯉的好運氣繼續傳達給它的新主人。」