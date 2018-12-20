向台灣學習！上海副處長王輝：每天都有人把垃圾放到指定處

▲王輝。（圖／記者馬叔安攝）

記者馬叔安／台北報導

上海市綠化和市容管理局政策法規處副處長王輝20日表示，台灣每天6點多的時候，「很多單位就會把垃圾放到指定的地方」，這是值得他們學習的地方。他說上海從1996年開始啟動生活垃圾分類試點工作，現在每天處理2.24萬噸的乾垃圾，設有2086個回收服務點。

王輝20日下午出席本屆雙城論壇的「環保與市民服務」分論壇，進行上海樂垃圾立法的實踐與展望的專題演講。他指出，上海在2000年成為首批生活垃圾分類試點城市之一，並在2011年開展新一輪的垃圾分類減量試點工作，並連續7年列入市政府實事項目，近3年來則加強全程分類體系建設，在「社會參與」和「推進方式」等方面累積經驗。

王輝表示，現在上海有60%的小區（類似台灣社區）實施生活垃圾分類，另外松江、奉賢和崇明等地創建成為大陸全國農村生活垃圾分類和資源化利用示範區，截至今年10月，上海有2086個回收服務點，以及75個可回收中轉站。

王輝指出，上海也在向台北借鑑，推動減少一次性（免洗）餐具使用，以及公共機構帶頭禁用一次杯子，此外他也提到，每天下午6點多的時候，很多單位門口就把垃圾放到指定的地方「這也是我們要學習的。」