國旅暖冬遊方案跳過桃園　鄭文燦：缺乏邏輯及道理的決策

▲國旅暖冬遊方案跳過桃園，鄭文燦指出是：缺乏邏輯及道理的決策。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

觀光局宣布擴大國旅暖冬遊方案，卻跳過桃園、台北、新竹三市，市長鄭文燦19日市政會議表示，觀光局每年在桃園獲得最多資源，但該局的觀光基金，用於桃園卻很少。鄭文燦要觀光局公開出面說明，並請市籍立委到立法院問明白。市籍立委鄭寶清以「老師請全班吃披薩，前三名卻不可以吃！」表示無法接受觀光局的不公政策。

鄭文燦今天於主持市政會議中，針對觀光局18日宣布擴大國旅暖冬遊方案，台北市、桃園市、新竹市因住房率較高而不在補助之內，直指是缺乏邏輯及道理的決策。鄭說，觀光局每年在桃園獲得最多資源，桃園機場旅客服務費過去是300元，現在增加至500元，每年約有100億元，其中50億元提供予觀光局做為發展觀光基金，但用於桃園卻很少。

因此，他希望觀光局公開出面說明，若無任何道理，市府將由觀旅局整理資料，由桃園市籍立委在立法院清楚地表達。立委鄭寶清則以「老師請全班的同學吃披薩，前三名卻不可以吃。」比喻國旅暖冬遊方案的補助，跳過三市的不合理、不公平政策，他將會儘快找觀光局來溝通，爭取桃園市及其他區域應一併納入本次補助方案！

據了解，交通部觀光局公布「擴大國旅暖冬遊」方案，明年1月1日至1月31日每周日至周四，自由行每人憑身分證限使用一次，每房可折抵住宿費1千，30歲以下青年及親子族群、60歲以上樂齡族群可再加碼500元，除了台北市、桃園市、新竹市，其餘19縣市適用，這次不再補助交通費；另也鼓勵團體旅遊、不限縣市，全台22縣市可透過團體旅遊實行。