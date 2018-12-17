華聞快遞／深汕特別合作區正式揭牌　深圳跨區管理

▲深汕特別合作區建設初期。（圖／CFP）

《廣東》深汕特別合作區正式揭牌 深圳跨區管理

深汕特別合作區16日正式揭牌，這是深汕特別合作區體制機制調整後的標誌性事件，合作區將不再由深圳、汕尾兩市共管，而是轉由深圳全面主導。截至目前，合作區已有67個項目，其中竣工投產13個，主體施工31個，樁基建設4個。（華爾街見聞）

《上海》上海外資類持牌金融機構佔比達30%

上海市副市長吳清在15日舉辦的「2018上海金融論壇」上表示，目前上海擁有各類持牌金融機構1603家，各類外資金融機構佔比達30%。上海是中國金融對外開放的最前沿，已經成為全球金融要素市場最齊備的城市之一，有責任也有信心完成國際金融中心建設的戰略使命。（中證網）

《北京》11月新三板掛牌公司完成融資59.82億人民幣 環比增加46.59%

大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）的資料顯示，11月新三板掛牌公司總共完成94次股票發行，融資金額合計59.82億元（人民幣，下同），環比增加46.59%；新三板掛牌公司融資金額在1億元及以上的有9次，合計融資40.23億元，其中單筆最高融資金額達20億元。（新華網）

《廣西》南寧跨境電子商務綜合試驗區正式運營

中國（南寧）跨境電子商務綜合試驗區15日開區運營，今後將加大招商引資力度，培育本土跨境電子商務企業，建設輻射東盟的跨境電子商務集聚區。試驗區開區運營後，市民可在南寧市銀海大道的南寧綜合保稅區暨南大門跨境電商保稅直購中心以更便宜的價格買到跨境商品。直購中心也從15日起展開為期一個月的跨境電商展示促銷活動。（新華網）

▼南寧跨境電子商務綜合試驗區的體驗商店。（圖／CFP）

《遼寧》遼寧省全面停止新增圍填海項目審批 國家重大戰略項目除外

遼寧省政府出台《遼寧省加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海實施方案》，強調嚴格管控圍填海，節約利用海洋資源，保護濱海濕地，加快改善海洋生態環境品質。方案提出，除了國家重大戰略專案外，全面停止新增圍填海專案審批。（人民網）

《北京》陸互聯網理財指數創建6年來首次下滑 降幅超過23%

大陸國家金融與發展實驗室等協同發布的《2018年互聯網理財指數報告》顯示，2018年互聯網理財指數由去年的695點下降到563點，這是該指數自2013年來首次下滑。對外經濟貿易大學教授殷劍峰認為，在整個財富管理、資管大格局下，互聯網理財一定會下跌；從長遠來看，監管趨嚴有利於互聯網理財健康規範發展，推動互聯網理財回歸本源。（中國財富網）

《廣東》大陸為EPR核電機組配備雙層安全殼 防大型飛機撞擊

中國廣東台山核電1號機組13日完成示範運行，成為全球首台具備商運條件的EPR三代核電機組。相關負責人表示，台山核電機組配備雙層安全殼和四列獨立安全系統，增設堆芯融熔物捕集器，嚴格按照中國核安全要求建設，國際原子能機構對項目運行前安全評審結果是總體良好。（中新網）

《廣西》廣西2020年基本實現市市通高鐵 形成五縱五橫網

廣西發展改革委印發《廣西鐵路建設「十三五」規劃（修編）》，提出到了2020年，全省基本形成「五縱五橫」幹線鐵路網，鐵路運營里程達到5500公里，高速鐵路達到2000公里。廣西屆時將基本建成以南寧為中心的「12310」高速鐵路交通圈，大約1小時就能通達南寧周邊城市、2小時通達其他設區市、3小時通達周邊省會城市、10小時通達長江三角和環渤海地區主要中心城市。（新華網）

▼廣西賀州鐘山西站。（圖／CFP）