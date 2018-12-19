63歲兒帶94歲媽出門玩　防跌班教老人家玩彈力帶、健走

▲為了守護高齡者的健康，北市辦理「悠活防跌班」，2018年度共吸引2729人次參加。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

為了守護高齡者的健康，台灣師範大學與台北市衛生局，在全市十二區健康服務中心合作推動辦理「悠活防跌班」，2018年度共吸引2729人次參加。12月19日上午，防跌班的長者們展現10週的上課成果，在老師帶領下，大秀彈力帶、北歐健走杖等運動動作，活力十足。

台師大表示，已連續兩年對65歲以上高齡者進行「台北市高齡者跌倒風險及健康調查」，在107年調查中，運動表現在身體活動方面，過去一週有39.5%的長者有進行中、高強度運動，運動時間平均一天僅17.4分鐘。

▲防跌班的長者們展現10週的上課成果，在老師帶領下，大秀彈力帶等運動動作，活力十足。（圖／台師大提供）

為了推動悠活防跌整合性服務方案，台北市都有舉辦10週的「悠活防跌班」，藉由多元性運動、口腔保健及營養課程介入，對參與長者進行功能性體適能檢測，顯示高齡者在上下肢肌力、心肺耐力、下肢柔軟度、動態平衡及敏捷性等方面皆有明顯進步。

松山區悠活防跌班，每週都能看到63歲的左曉明帶著94歲的媽媽，一同參與悠活防跌班課程的身影，左大哥開心的表示，這10週我們從不缺席，特別是在課程中學習到如何安全的運動，讓我在家不僅能陪同媽媽一起運動，也發現媽媽非常樂在其中，並且能自己走出家門，謝謝師大團隊，也謝謝台北市政府衛生局，提供這樣的機會，讓我們能夠參與。

▲63歲的左曉明帶著94歲的媽媽，10週「悠活防跌班」課程從不缺席。（圖／台師大提供）

台師大體育系張少熙教授表示，悠活防跌班的參與人次從去年的2725人次提高至2792人次，希望能夠影響及幫助更多需要的長者，協助他們走出家裡，改善他們的身體適能，讓長者們能夠在自己的社區，就可以參與運動課程。