能源局、水利署掛保證！高達6千億投資　台積電3奈米廠環評過關

▲水利署署長賴建信、經濟部政務次長曾文生等人親自到場參加會議。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台積電3奈米廠在台南科學園區擴廠案，19日在環保署召開第10次變更環境影響差異分析報告會議，會中環委針對開發單位提出修正書面資料討論，水利署、能源局各稱水、電供應沒問題，但確切能提供多少不清楚遭疑，但最後在台電、能源局和水利承諾供應無虞下決議通過。

南部反空汙大聯盟不滿，該案今年8月專案小組審查時，空汙、汙染物和實際排放量等多項問題都沒釐清，草率通過，11月14日變更會議上籲環委拿出專業審查，最後大會決議要求開發單位修正敘明「逐年取得20%用電度數之再生能源及其他減碳方式之達成期程及控管方式。」等疑慮。



該案投資金額高達6000億元，成了政府拚經濟重要指標，只是要耗非常大量的電和水要從哪裡來也讓環委質疑，今天水利署署長賴建信、經濟部政務次長曾文生難得親自到場，顯示出相當重視該案。

只是環委們認為，能源局和水利署面對缺水、缺電，都說沒問題也很充裕，但真正能增加多少卻沒有明確資料、數字，且承諾20%使用綠電，但應提出明確發展時程和規劃，同時說清楚到底可以提供多少電力給南科。

▲環評大會決議經濟部和台南市政府要協助優先滿足該案的再生能源發電。（圖／記者許展溢攝）

針對台南地區整體供水規劃，水利署說明，長期用水民國120年後供水能力大於需求，可供水穩定，南科用水計畫部分，南科台南園區終期（115年）用水將由每日25萬噸成長到32.5萬噸，新增用水每日7.5萬噸，並承諾其中8.3萬噸由再生水供應。

能源局強調，在擴大再生能源及機組汰舊換新下，107年到112年電力系統淨尖峰供電能力淨增加483萬瓩，足以供應該案及全國電力需求，維持全國備用容量15%目標，且112年增加88萬瓩需求可如期供應，且興達1和2號機原規劃在112年除役的期程不變。

環評大會最後決議，就本案「 逐年取得20%用電度數之再生能源及其他減碳方式」之供電來源，經濟部和台南市政府推估得配合本案量產用電時程，協助優先滿足本案之再生能源發電。環評通過後，台積電預計2020年可以建廠，最快2022年底開始量產。