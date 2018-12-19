外媒盤點7款最佳HTC手機　這支2年前的機款搶進前3名

▲HTC U11排行第二名，是不少外媒評選的「最佳手機」榜單常客。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

曾是Android王者的HTC近來逐漸衰落早已不是秘密，即使該公司曾是最富熱情的智慧型手機製造商，但如今它已不再能掌握市場或消費者的想法了。但這並不代表HTC的手機很糟糕，Tech Advisor報導指出，雖然如今的HTC有時仍會做出奇怪的設計決策，但其硬體技術依然純熟。

從U12 Plus的光華透明玻璃設計到經濟實惠的Desire系列，即使如今三星、華為等競爭對手已經在銷量方面大大超越了HTC，HTC依是Tech Advisor的關注焦點之一。為此Tech Advisor盤點7款HTC手機作為粉絲的入手參考。

排名依序為：

1. HTC U11+

2. HTC U11

3. HTC 10

4. U12 Life

5. Desire 12+

6. U11 Life

7. U12+

儘管U12+已經推出，但由於該手機主打的「感壓式按鍵」十分難用，因此仍將U11+列為做好的選擇。該機款價格甜蜜，且有著128GB的標準儲存空間，螢幕大並擁有防水功能。至於第2名的U11，則早已是不少外媒評選的「最佳手機」榜單常客。除了該機款一樣擁有便宜的售價外，其接近旗艦的硬體規格及Edge Sense也是榮登亞軍的理由之一。

值得一提的是，排行第3的HTC 10為2016年發布的機款，但即便時序已到了2018年，HTC 10仍是一款相當好的智慧型手機，該機款價格合理，且具有堅固的構造及質量，雖然如今它的硬體已不如U11或U12+等機款，但仍相當不錯。雖然該機款後續可能不再獲得Android更新支援，但如果能以低價購入也是非常划算。

最後，最新發布的機款也尷尬地淪為榜單的最後一名。Tech Advisor認為U12+是一款令人失的手機，其主打的「感壓式按鍵」可以說是一場嚴重的災難，其軟體也與先前機款沒有太大的更新，電池續航力也不足。