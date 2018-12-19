酒駕女肇逃「鬼打牆」　撞死婦落跑進公墓拋錨被抓

▲集集鎮第二公墓。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

冥冥之中天註定。南投縣一名酒駕女子，路上撞死一位78歲婦人後逃逸，沒想到就在鎮內迷路，開來開去怎麼都回不了家，最後甚至開進公墓拋錨卡在水溝，最後哪都去不了指能打電話請拖吊業者處理，警方到現場發現婦人酒測值高達0.8毫克，直接將她逮捕。

根據《自由時報》報導，12月11日傍晚，一位78歲婦人在南投縣集集鎮郊散步，卻被50歲的魏姓女子從後方撞上，78歲婦人因顱內出血傷重不治，魏女則是因酒駕心虛逃逸。

現場目擊民眾見狀，趕緊記下車號報警，警方獲報後一路從路口監視畫面追蹤魏女。說也奇怪，魏女逃逸後怎麼都回不了家，從5點多肇事後迷路到7點多，最後開到集集鎮第二公墓拋錨，車輪則卡在水溝上。魏女哪也去不了，只能通知拖吊業者協助，過沒多久警方則追到公墓將她逮捕。

魏女供稱一開始不知道撞到人，只後來看到擋風玻璃被擊破才知道，弔詭的是，明明住家就在集集鎮內，卻怎麼樣也找不到回家的路。對此情況民俗專家廖大乙說，這表示表示死者不放過她，一直跟著她，最後連公墓的陰兵陰將都看不下去也出力幫忙抓人。相信這位78歲婦人生前一定做很多善事，才會有無形的力量來相助。

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