巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

▲巴西聖保羅州有53名員警與毒販集團合作，示意圖與本文當事人無關。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西聖保羅（São Paulo）調查局表示，在此區巡邏的53名警察於18日遭逮捕，因被州檢查官指控，受巴西最大毒販賄賂，允許販毒集團攜帶毒品出入。州檢察官表示，聖保羅州警局第22部隊中有53名員警與毒梟合作，占了部隊的1成的警力，同時也拘留了黑幫「首府司令部（PCC）」中的3名成員。

據路透報導，聖保羅州警方內部調查部門與州檢察官合作，目的是為了打擊巴西第一黑幫PCC，同時蒐集到許多員警與毒梟串通的證據。調查人員表示，近年來PCC的實力迅速增長，主要控制進入巴西的古柯鹼及槍支運送，同時對於鄰國栽種以及巴西港口轉運至非洲和歐洲的毒品握有強大權力。

▲巴西第一黑幫PCC。（圖／達志影像／美聯社）

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）自選舉期間，就主張打擊國內的高犯罪率及猖獗的毒販集團，在競選時更公開呼籲警察可槍殺可疑的販毒集團成員，然而在聖保羅州竟發生警察與毒販合作的事情。

報導指出，與毒犯合作的員警通常薪資低且訓練有素，同時會向毒品集團提供警方突檢的消息，或是某些積極追查毒犯的警員資料，以賺取更多的錢。

▼巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。（圖／路透社）