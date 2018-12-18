2020誰當總統？37.8％支持無黨籍參選　過半挺柯文哲

政治中心／綜合報導

台灣2018九合一大選剛落幕，2016年風光「完全執政」的民進黨慘敗，縣市長席次也從13席掉到6席，瞬間腰斬，顯示出台灣民意轉向。眼看2020年總統大選即將開跑，各政黨預計4、5月開始推派候選人，屆時將又是一場激烈的競爭，不過根據最新民調顯示，有37.8％民眾支持總統換無黨籍人士做看看，其中又以台北市長柯文哲的支持度遙遙領先，過半支持無黨籍當總統的民眾挺柯。

根據《遠見雜誌》17日公布的民調顯示，有37.8％民眾支持無黨籍人士擔任未來總統，其中以18到29歲的民眾最挺無黨籍（66.1％），仍支持有政黨黨籍的年齡層，以60歲以上長者最多（41.5％）。值得一提的是，以學歷來看的話，教育程度越高的人，越挺無黨籍人士擔任總統，大學及以上程度者，就有51.2％的人支持無黨籍。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

詢問支持無黨籍，或是都可以接受的民眾，在目前檯面上的無黨籍人士中，最支持誰參選2020總統？由台北市長柯文哲拿下54.8％支持度，遙遙領先其他人，緊接著是鴻海集團董事長郭台銘的18.6％，前行政院院長張善政為7.3％。單以柯文哲來看，他贏得了眾多年輕人和高教育程度民眾的支持，18歲到29歲支持度高達77.1％，大學及以上程度有63.3％。

對比執政2年又7個月的總統蔡英文，施政滿意度不斷低下，與《遠見雜誌》的「蔡英文上任百日調查」民調相比，滿意度已經減少了25.4％，不滿意度大幅增長34.5％。當年最挺蔡英文的18歲至39歲年輕人，對她的不滿意度也逐漸變高，目前18歲至29歲不滿意度高達74.8％，且教育程度越高的人，對她的不滿也越高，大學及以上者不滿意度達79.5％。

本次民調由遠見研究調查，調查地區為台灣地區二十縣市（不含金門縣及連江縣），對象為居住在台灣地區，年滿18歲以上民眾，調查時間為2018年12月6日至12月10日，以電腦輔助電話訪問方式，等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理，共有1045份完訪，以95％信賴度估計最大抽樣誤差為±3.03%。

▼《遠見雜誌》2020誰當總統民調。（圖／記者袁茵製表，資料來源為遠見雜誌，以下皆同）