影／說學逗唱全來！哈工程教師用相聲講《孫子》10萬人搶課

記者馬叔安／台北報導

哈爾濱工程大學（下稱哈工程）教師于凡在講課中融入相聲的技巧，講授自己開的《孫子兵法》課程，並研究主持人的不同風格，精進自己的講課技巧，他的課有兩三千人報名，自從課程上線到網路後，6個學期就有近10萬名學生選課，儼然成為「網紅」教師。

「有時候老師不給拷課件（教材），學生就在電腦裡植入一個所謂的後門工具，到時候老師U盤（行動碟）往上一插，直接就複製老師U盤上的東西。」于凡在課堂上以學生考試為例，講述《孫子兵法》中的戰術思維，「答案你都看著了，這要是一考過去，妥了，題都知道了，你要是再考不過去，你得笨成啥樣啊？這種情況下，就是『勝可為也』了。」

▲▼哈工程教師于凡用相聲的技巧講述《孫子兵法》。（圖／翻攝自新華網微信公眾號，下同）

根據哈工程教師個人主頁，于凡為副教授，1997年考入哈工程建築工程專業，2001年7月本科畢業後留校，成為國防教育學院軍事教研室教師，2004年考取西安交通大學高等教育學碩士學位，於2006年畢業。新華網微信公眾號報導，他在講述一門選修課《孫子兵法中的思維智慧》時，為了把文言文寫的兵法講得讓學生容易理解，融合了相聲的技巧。

于凡說，「我每節課都會借鑒相聲的技巧，說學逗唱、三翻四抖、起承轉合、鋪平墊穩等。」此外，他也參考綜藝節目主持人的主持風格，將其應用到不同的教學內容中。在課堂上，他還會將兵法在現代社會中的應用作為課程的重點，「薩達姆（海珊）沒有想到美國竟然繞道沙烏地阿拉伯境內進入，打了一個漂亮的左勾拳，迂迴穿插，僅用103個小時讓伊拉克地面軍隊毫無還手之力......這就是在現代戰爭中運用的『兵者，詭道也』的方法。」

據了解，這門課每次只開3個班，每班只有100個名額，卻有2、3千名學生報名，有的學生甚至連報3年，都沒有被選上，每學期都有幾十名學生旁聽，是哈工程最先建設網路慕課的課程，上線的6個學期，有來自大陸全國200多所高校的將近10萬名學生選課。

《揚子晚報》指出，于凡認為學生上課聽不聽課，責任全在老師，「我也是從學生時代過來的，能理解學生的感受。所以在教學內容上要很豐富，讓學生學到東西。其次，表達方式也很重要。」

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