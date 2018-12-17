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台灣日立江森自控整合三大領導品牌　把世界帶進台灣　

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▲台灣日立江森自控公司宣布整合YORK、Metasys、Hitachi三大品牌，結合世界頂尖空調與智慧建築控制技術，從家用到商用全領域，使產品服務線全面展開。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者張凱喨；圖／記者張凱喨攝、台灣日立江森自控公司提供）

▲日立新圖。（圖／日立）

▲台灣日立江森自控公司宣布整合全球三大領導品牌，包括YORK、Metasys、Hitachi等品牌。

記者李彥慧／採訪報導

台灣日立江森自控公司宣布整合全球三大領導品牌，包括YORK、Metasys、Hitachi，完整供應實力與整合能力，提供一次到位服務，滿足現代大樓對智慧節能的需求！

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲總經理張簡敏杰表示，台灣日立江森自控由空調跨入智慧建築的領域，讓台灣的空調產業向上提昇、視野更寛廣。

台灣日立江森自控總經理張簡敏杰表示，除了日立冷氣為世界領導品牌以外，再整合另外兩個世界領導品牌，其中一個是橫向整合YORK大型冰水機；縱向是整合在這十年來，在全世界都非常風行的智慧建築和智慧城市，其中Metasys的智慧建築方面也是全世界的領導品牌，台灣日立江森自控由空調跨入智慧建築的領域，已成為全領域的空調廠商。

台灣日立整合三大品牌 滿足智慧節能需求（圖／台灣日立提供）

▲▼Metasys的智慧建築控制系統，擁有極為靈活的聯網能力，利用雲端技術打造「全方位建築節能服務」。而YORK冰水機擁有美軍核子動力潛艇的國防磁浮科技，擁有運作高穩定、超靜音的特點。

台灣日立整合三大品牌 滿足智慧節能需求（圖／台灣日立提供）

Metasys的智慧建築控制系統，擁有極為靈活的聯網能力，利用雲端技術打造「全方位建築節能服務」，提供24小時雲端監控與優化，讓服務不間斷且確保用電系統維持最佳運作狀態，用戶可透過雲端即時掌握建築物現況。日立冷氣自動控制部經理蔡府伯表示，Metasys整合空調、消防、安全監控、照明的部份，另一個特點是在空調節能方面有一套系統叫CPO 10，可以將系統效率值提高。

而YORK冰水機為「磁浮離心式冰水機」，技術源自於美軍核子動力潛艇的國防磁浮科技，除了運作穩定、超靜音的特點外，更擁有業界唯一超越50的COP值，獲得全球90%知名地標性建築物採用。日立冷氣中調三課課長張育瑞表示，這次發表會所提到的磁浮離心機，本身是從國防科技再轉變到商業使用，所以無論在節能性、安靜、安全性都是無庸置疑的。

台灣日立江森自控跨足智慧節能領域　整合三大品牌提供專業需求（圖／台灣日立江森自控提供）

▲日立複合式空調，擁有獨家熱能循環技術，同時擁有熱水、冷氣、暖氣三項功能。

另外日立複合式空調，擁有獨家熱能循環技術，同時擁有熱水、冷氣、暖氣三項功能。日立冷氣空調設計部經理郭承智提到，是台灣目前唯一獲得MIT微笑標章與節能標章，結合冷氣，暖氣、熱水三合一功能的複合式空調，在加熱部份可以利用熱回收的方式，將室內的廢熱變成免費的熱水。

台灣日立江森自控於日前開始舉辦為期三天「智慧綠建築節能新產品發表會」，廣邀專業領域技術人員參與，持續朝著「智慧、節能、創新」的綠未來邁進！

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關鍵字：台灣日立江森自控,智慧建築,節能

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