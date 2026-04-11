2登山客登四稜溫泉迷途受困求助119　勇消簡訊定位助脫困

▲桃園市桃園指揮中心指派巴陵分隊派員進入復興山區救人。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2名年輕登山客昨（10）日上午聯袂前往桃園市復興區四稜溫泉，但因未攜帶完整裝備且對路線不熟，返程途中迷失方向受困山區，只好求助119，指揮中心指派最近的巴陵分隊派員搜救，消防人員透過三方通話確認2人身體狀況後，運用簡訊定位技術掌握所在位置，將近2小時後順利將2人帶回登山口，解除一場虛驚。

▲桃園市桃園指揮中心指派巴陵分隊派員進入山區，引導2名登山客下山。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

桃園市消防局勤指中心於昨日下午5時7分接獲報案指稱，2名約20餘歲年輕登山客在復興區四稜溫泉返程途中迷失方向受困山區，因天色昏暗，2人被體力耗盡擔心入夜會有狀況，因此撥打119報案求助。

指揮中心受理後，隨即透過三方通話確認其身體狀況，並運用簡訊定位技術掌握所在位置，同時指派最近的巴陵分隊派員搜救，持續安撫2人情緒，指示留在原地等待救援，避免貿然移動增加風險。

▲桃園市桃園指揮中心指派巴陵分隊順利引導2名登山客下山，順利完成任務。（圖／桃園市消防局第四大隊提供）

巴陵分隊接獲指示後立即出動人員前往救援，於下午5時37分抵達登山口，完成裝備整備後立即前往定位座標搜救，於17時55分順利接觸2名登山者。經現場評估，2人意識清楚、生命徵象穩定，無明顯外傷，僅因長時間行走略顯疲憊，隨即由救援人員引導撤離，於6時30分安全護送返回登山口，順利完成任務。2名登山者對於警消警消協助深表感謝，強調未來如從事山域活動將更謹慎準備，避免類似意外再度發生。

桃園市消防局分析，本案屬常見之「回程迷途」類型，登山民眾往往於回程時因體力下降、注意力減弱，加上路徑辨識困難，較易發生迷失方向情形。此外，2人於迷途後立即報案並配合原地等待救援，亦為本次能迅速獲救的重要關鍵。

桃園市消防局提醒，從事登山或野外活動前，務必提前規劃完整路線，審慎評估自身體能與時間安排，並避免於午後仍深入山區或進行下切等高風險路線。同時應攜帶離線地圖、充足糧食與飲水、照明設備及保暖衣物，以因應突發狀況。