模擬大型倉儲火災！桃園消防局結合機械工廠　提升火警應變力

▲桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天在信昌機械倉儲舉辦模擬火警實兵演練。（圖／市府消防局第四大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府消防局為強化大型工廠面對火災的應變能力，第四大隊圳頂分隊今（7）日在轄區汽車零件「信昌機械倉儲」舉辦實兵推演，透過實地模擬倉儲區火警情境，檢視廠區自衛消防編組初期應變，同步強化消防人員面對複雜廠區火警環境之搶救能力。

▲桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天舉辦模擬火警實兵演練，火警發生後，廠方立即啟動自衛消防編組。（圖／市府消防局第四大隊提供）

桃園市政府消防局指出，本次演練情境假定為大型倉儲區域發生火警，模擬「員工受困」、「火勢迅速蔓延」等複雜狀況。事故發生後，廠方立即啟動自衛消防編組，執行初期滅火、避難引導及通報119等應變措施，並於第一時間掌握員工動向、引導安全撤離及完成清點作業，待消防人員抵達後迅速進行現場狀況交接，展現公私部門協同應變之成效。

▲桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天在信昌機械倉儲舉辦模擬火警實兵演練，後送傷者送醫治療。（圖／市府消防局第四大隊提供）

圳頂分隊表示，工廠火警屬高風險災害類型之一，火災發生時濃煙與有毒氣體恐迅速阻斷逃生路徑，可能伴隨火勢快速延燒，火勢嚴重時甚至有建築物結構受損及倒塌危險。提醒民眾於工作場所若聽聞火災警報，應秉持「警報即撤離」原則，切勿延誤逃生時機；若逃生路線已遭火勢或濃煙阻斷，應立即進入具備實體隔間且無火煙蔓延空間關門待救，並撥打119通報確切位置，以利消防人員迅速救援。

▲桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今天舉辦模擬火警實兵演練，消防編組後迅速啟動消防編組、初期滅火、避難引導及通報119等應變措施。（圖／市府消防局第四大隊提供）

第四大隊強調，大型工廠、倉儲具有「高火載量」與「空間廣闊」之特性，消防人員進入救災時易發生「空間迷失」狀況，造成人員風險與搶救困難。消防局呼籲，各場所應定期檢視並更新廠區平面圖及危險物品配置圖，並落實自衛消防編組訓練與演練，唯有透過平時周全整備與落實訓練，才能在災害發生時迅速應對、有效降低風險，守護員工與消防人員安全，打造安全無災工作環境。