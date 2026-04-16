川普「被耶穌爆頭」打入地獄！　伊朗AI影片回擊：清算的時刻到了

▲ 伊朗同樣以耶穌影片回敬川普。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗駐塔吉克大使館近日在社群媒體上發布一段AI生成影片，呈現耶穌將美國總統川普打落地獄的畫面，藉此回應川普近期一連串引發軒然大波的爭議言行。

《每日郵報》報導，影片開頭就傳出一個沉重的聲音警告，「你的清算時刻到了」，隨後耶穌從背後現身重擊川普，令他當場爆頭噴血，一邊哀嚎一邊墜入烈火深淵。

川普批教宗又自比耶穌 引爆各界反彈

此前川普公開批評教宗良十世（Pope Leo），稱他「打擊犯罪軟弱無能，外交政策糟糕透頂」，更聲稱若非自己坐鎮白宮，良十世根本不可能登上梵蒂岡大位，引發各界批評。

川普隨後又在自家社群平台Truth Social發布一張AI生成圖片，將自己描繪成身穿紅白長袍、為信眾治癒病痛的耶穌形象，背景還飄揚著美國國旗。眼看天主教徒與支持者反彈聲浪愈發強烈，川普刪文並辯稱他原先以為那是「紅十字會醫生」的形象，「不希望大家誤解」。

教宗強硬回嗆：對川普政府毫不畏懼

面對川普連番抨擊，良十世公開回應稱對川普政府「毫不畏懼」，更在梵蒂岡聖伯多祿大殿呼籲信眾，「夠了！別再崇拜自我與金錢！夠了！別再展示武力！夠了！停止戰爭！」此前也曾批評川普揚言消滅伊朗文明的言論「完全無法接受」。

川習秘密會談 習近平據稱允諾停援伊朗

另一方面，川普15日宣布已和中國國家主席習近平秘密會談，並稱習近平同意停止向伊朗提供軍援，「中國對於我將永久開放荷莫茲海峽很高興，我這麼做也是為了他們、為了全世界」，且習近平會在即將舉行的川習會上給他「一個大大的擁抱」。