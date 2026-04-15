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白沙屯媽祖進彰化...勇腳伯深夜龍井苦追　暖心民眾載他一程

▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他上車。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖昨（14）日晚間跨越大度橋進入彰化，晚間7點多在大村鄉賓士展示中心駐轎。然而，受信徒敬佩的「勇腳伯」卻仍獨自一人走在台中龍井的沙田路上。幸好有熱心民眾發現，經過一番耐心勸說與祈求後，他終於願意上車，前往媽祖駐駕地點。這場溫暖的相遇，也讓在場的人感動直呼：「相信一切都是最好的安排。」

苗栗拱天宮白沙屯媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香活動，吸引超過46萬名香燈腳報名。其中最受關注的「香燈腳」，就是雙腿已經變形、仍堅持貼上繃帶走完全程的「勇腳阿伯」。今年他如期出現，但起駕當天卻傳出插曲——有香燈腳在廟口超商旁看到勇伯坐著休息，竟遭附近一名婦人以不客氣的語氣趕人，還拿交通錐擋住路邊，讓目擊者感嘆：「勇伯是坐在路邊，不是路中間，希望大家能多一點同理心。」

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▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他上車。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

gentle_1203在threads po文，昨（14）日晚間，媽祖鑾轎已進入彰化大村駐駕，但有民眾在龍井區沙田路上發現勇伯獨自一人摸黑前行。當時時間是晚上8點06分，以媽祖的腳程來看，勇伯幾乎不可能跟得上。目擊民眾趕緊上前關心，並勸他接受幫助上車前往彰化。

勇伯一開始拒絕，堅持要請示媽祖旨意。他對著四個方位虔誠祈禱，一旁的民眾也跟著誠心祈求。不久後，一輛白車的大哥也停下來表示，他也是要前往彰化白沙屯駐駕位置，願意幫忙。

就在眾人持續勸說下，勇伯似乎有了頓悟，終於拿起行李，走向白車。看到這一幕，在場的人差點落淚，感動地說「謝謝白車大哥，謝謝堅持勸說的妹妹，也謝謝自己的雞婆」。這場溫暖的接力，不僅展現了台灣人的善良，也讓勇伯的進香之路，多了一份平安與祝福。

▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

▲有民眾見到勇腳伯在龍井立即協助他。（圖／翻攝自threads／gentle_1203）

白車的女兒事後po文，「我是那位白車大哥的女兒，沒想到這麼快就在網路上看到這件事，真的又驚又喜」。她指出，「今天跟爸爸下班回家的路上，我們剛好遇到被大家圍住的勇伯，當下看到那麼多人主動關心他，又感受到勇伯那份堅持與虔誠，心裡真的很感動。」

「回家之後，我跟爸爸討論了一下，決定再出門一趟，載勇伯一程。後來，勇伯已經順利抵達媽祖娘娘身邊了，我和爸爸也平安回到家。能夠載到勇伯，真的是一種難得的緣分。希望他接下來一路平安順利，也祝福每一個人心中有善，路上有媽祖相伴，有緣再相會！」

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