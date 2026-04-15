白沙屯一幕「最缺這群人」　當地人也怒了！苦主想哭：累到歪腰

▲田裡都是沒品人士亂丟的垃圾。（圖／翻攝白沙屯媽祖粉絲團公開社團）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香狂吸46萬人追隨，但人多卻也衍生各種亂象，沿途田邊都是垃圾，甚至住戶前方的垃圾桶已滿起來，還是被沒品人士亂丟一地。對此，有網友坦言，現在最不缺香燈腳，反而比較缺「維護環境的義工」，文章曝光後，釣出一名志工哀號「終於有人說出我心聲…累到歪腰！」

人潮破表亂象也來了 田裡被丟垃圾惹怒在地人



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居民在臉書《白沙屯媽祖粉絲團公開社團》發文抱怨，進香沿途的田邊出現大量垃圾，包含信徒吃剩的餐盒、塑膠袋等廢棄物。他無奈表示，跟著媽祖走不是就一定會被保佑，品德與公德心同樣重要，該宣導的都宣導了，能做的也都做了，但幾乎每年還是會重演同樣情況，等到活動結束後，留給白沙屯的往往是滿地垃圾與竹籤，讓在地人相當心疼。

該居民也提到，其實大多數香燈腳都很有公德心，問題往往出在少數害群之馬，隨手亂丟垃圾、福食，才讓整體觀感大打折扣。他更直言，這些照片還只是媽祖起駕隔天拍下的狀況，等到回鑾當天，垃圾量只會比現在多上好幾倍。

不僅如此，另一名網友則在Threads感嘆，對比今年有46萬名香燈腳隨行，負責維護環境的志工人力明顯不足，導致沿途垃圾量暴增、清潔壓力沉重。原PO直言，「現在不是缺人跟，而是缺願意收垃圾的人」，呼籲大家除了追隨媽祖，也應該一起守護環境，讓活動更有品質。

不是垃圾桶不夠！網直指是人的問題：沒公德心



文章曝光後，底下網友無奈坦言，「報名的一大堆，當志工的少數，真的很諷刺」、「我覺得缺的是不造成他人困擾的心，若人人都能做好，何須志工」、「覺得是人的問題，一路上還蠻多垃圾桶、垃圾袋，也有志工拿著大垃圾袋協助處理垃圾，明明有很多丟垃圾的機會，卻偏偏要亂丟」、「維護環境不是義工的責任，是每個香燈腳都該有的自覺」。

留言區就釣出一名志工崩潰哀號回應，「我要哭了，終於有人說出我心聲…累到歪腰」，其他暖心人士則回應，「周五會加入， 等我」、「等等我就在路上跟你並肩作戰」、「環保義工讓人好敬佩，我結緣品都是給環保義工」。

▼網呼籲有公德心，自己的垃圾自己處理。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

