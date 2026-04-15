不拿結緣品只撿垃圾！無名英雄守護媽祖進香路　在地人狂讚

▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後收垃圾。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽徒步進香，吸引數萬香燈腳跟隨，人潮爆滿。昨日上午進入彰化地區，沿路有民眾自發性點心站，有市民發現，雖然人潮擠爆，但行經過後路面竟然異常乾淨，原來，背後有一群無名英雄，一邊跟著媽祖走，一邊默默彎腰撿垃圾，讓彰化在地人忍不住狂讚：「這真的是最美的風景！」

隨著媽祖鑾轎南下，沿途信眾人山人海，但垃圾並沒有因此滿地開花。有香燈腳拍到，隊伍中不少人自備垃圾袋和夾子，專注地看著地面，看到紙杯、空瓶就默默撿起。更令人感動的是，他們完全不拿任何結緣品或食物，眼中只有地上的垃圾，讓旁人直呼：「實在太有愛心！」

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▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後收垃圾。（圖／民眾提供）

不只如此，還有熱心信眾直接在路邊架起簡易回收站，綁上好幾個大型垃圾袋，清楚標示「塑膠餐具」、「紙類」、「寶特瓶」、「鐵鋁罐」與「廚餘」，甚至高聲引導：「麻煩往這裡丟！」讓其他香燈腳能快速分類、丟棄手中廢棄物，大幅減少沿途的環境負擔。

彰化在地民眾受訪時感動地說，雖然進香人潮大爆滿，難免影響交通，但看到這群默默撿垃圾的無名英雄，真的覺得「媽祖都看見了」。也有市民指出：「難怪沿路幾乎看不到垃圾，原來是信眾們用實際行動在積功德！」這群默默付出的香燈腳，用行動證明：愛媽祖，也愛這塊土地。而他們彎腰的身影，也成為今年進香路上，最溫暖、最動人的風景。

▲白沙屯媽祖進彰化，有香燈腳默默在背後撿垃圾。（圖／民眾提供）