粉紅超跑鎮瀾宮前大甩尾！轎夫慘摔全場嚇傻　專家曝「2種可能」

▲粉紅超跑突然甩尾，造成轎班大哥摔倒在地。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，13日上午「粉紅超跑」鑾轎衝進大甲鎮瀾宮，實現萬眾矚目的「四媽相會」，但過程中神轎一次「大甩尾」，導致後方的轎班大哥不慎慘摔在地，畫面曝光引發討論。民俗專家廖大乙指出，此種情況不是三位媽祖意見不合，就是人為操控所致。

本次粉紅超跑是「三媽合轎」，由白沙屯媽祖、山邊媽祖以及拱天宮值年爐主媽一同搭轎進香，13日上午10時47分左右，神轎轉進鎮瀾宮時，疑似甩尾力道過猛，慣性造成壓後的轎班大哥不慎摔倒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅現場目擊信眾驚呼，連網友都憂心留言「三位女神的力量太大了，一個甩尾，轎班大哥還好嗎？」、「二個信徒幫忙護轎來不及，警察也幫忙護轎，這次三尊神明Turbo開很大」、「希望人平安無事」。

▲民俗專家廖大乙認為，不是轎內媽祖們意見不合，就是人為操控失誤所致。（圖／廖大乙提供）



民俗專家廖大乙解釋，媽祖是有預知、有神通的，若連轎班人員的安全都保護不了，造成傷亡是會被看笑話的。他認為這種情況分成兩種，一個是三尊媽祖在轎內，對於要往東西南北的方向意見鬧不合，才會甩尾造成摔倒；另一種則可能是前方的轎夫在衝，一個不小心造成摔倒。廖大乙最後也說「你看這次有夠漏氣，連轎夫都保護不了，這真的會是媽祖嗎？我認為人為因素居多。」