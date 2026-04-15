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「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事

▲白沙屯拱媽祖進香第三天LIVE。

記者陳俊宏／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖進香進入第三天，今天早上8時10分來到彰化縣北斗鎮。一名香燈腳分享感人故事，「員林邱大哥」跟他講，「你說的話，媽祖已經聽到了，祂請我來幫你」。香燈腳說，「神奇的是在阿嬤還沒發生事情，媽祖已經派這個大哥前來協助，給了我信物解救阿嬤，讓我很感恩。」

原PO在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」臉書社團提到，去年白沙屯媽祖進香時，他永遠記得那天，「我跪在那邊等著媽祖來，要跟媽祖換花為阿嬤祈福，希望阿嬤身體健康平安。」

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▼「粉紅超跑」今早8時10分進入彰化縣北斗鎮。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你

 原PO指出，「結果我淚流滿面，再次睜開眼。大哥蹲了下來，跟我說：『你說的話，媽祖已經聽到了，祂請我來幫你。』因為媽祖要趕去朝天宮，可能來不及讓我換花。」

原PO表示，但大哥說，媽祖已經將花加持好了，請他帶回家一樣可以祈福；後來大哥拿出一張拱天宮的符咒（大哥僅有三張），而且是有蓋過拱天宮媽祖聖印，告訴他，如果阿嬤遇到困難或危險，拿出這張符咒，呼請媽祖娘娘之後，壓在阿嬤的枕頭下，或讓阿嬤隨身攜帶，便能救命。

原PO提到，當下他不知道阿嬤會遇到什麼事，之後7月阿嬤急性腎衰竭，醫生說要緊急洗腎，否則很危險，「我哭到不行很擔心，後來想起這張符咒，馬上回家拿出符咒點香下跪祈求，後來帶去醫院給阿嬤。」

▼白沙屯媽祖十分靈驗。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲▼白沙屯媽祖。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

「員林邱大哥」資深香燈腳

原PO說，原本要洗腎的阿嬤突然好轉，連醫生也覺得神奇，後來就順利出院，「神奇的是在阿嬤還沒發生事情，媽祖已經派這個大哥前來協助，給了我信物解救阿嬤，讓我很感恩，今年要特別謝謝媽祖。」

原PO表示，今年白沙屯媽祖進香，他在茫茫人海、有如大海撈針的狀況下，居然真的能夠找到去年協助他的貴人，感謝大家，感謝有緣人，感謝員林邱大哥，更感謝的是媽祖娘娘。

有香燈腳留言，「這位彰化大哥是很資深的香燈腳，跟隨媽祖很多很多年了。」原PO回應，「對啊，我聯繫上大哥，他說他走了30幾年。」其他人也紛紛祝福原PO的阿嬤身體健康。

今年白沙屯媽祖進香報名人數高達46萬3588人，創下歷史新高，預估將有百萬香燈腳跟隨。媽祖預計16日早上11時抵達雲林北港，20日下午4時10分回宮，5月1日凌晨開爐。

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