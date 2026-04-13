「出國第3天像折磨」他曝1原因更愛國旅　過來人秒懂：可放鬆

▲每到連假，墾丁大街都會擠滿人潮。（示意圖／記者許宥孺攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，自從有了小孩後反而覺得國旅比較輕鬆，尤其2天1夜剛剛好，若出國玩到第3天就像在受折磨。貼文引發不少家長共鳴，認為孩子太小時，國內旅遊較好掌控，若臨時生病也方便處理。不過也有人認為，國外對親子更友善，台灣則有厭童、二手菸與道路難走等問題，各有支持者。

一名網友在Threads表示，國旅景點、夜市攤販坑殺遊客的新聞時有所聞，但他反而認為國旅比較輕鬆， 尤其有了小孩，安排2天1夜剛剛好，「出國第三天就開始…感覺是折磨了！」

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生病緊急狀況！國旅能及時就醫、相對安心

文章曝光後，不少家長也認同，「有小小孩我還是選國旅，有緊急狀況可安心處理，像我兒1歲半去墾丁路上就發燒，燒3天玫瑰疹，而且台灣真的非常好玩，等大一點再開始破關其他國家」、「6歲以下真的是選國旅，突然不舒服，真的很好處理」、「小孩太小、出國東西比較多，大孩子的話，都會問：媽媽還有走多久？我腳酸什麼時候可以坐下來？我想睡覺」、「我也覺得帶小孩出遊，國旅會輕鬆一點，找個飯店有Spa泳池，小孩開心、媽媽也可放鬆」。

但也有人認為「帶出國好幾次，外國人反而比較友善，國內厭童的實在太多了，出門壓力很大」、「我是女兒出生到現在就沒去過台中以南了，倒是日本已經去十幾次，台灣路太難走又二手菸實在不行」。

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