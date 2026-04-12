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首季非法旅宿開罰3654萬元　日租套房大增「北市最多」

▲▼北市查緝日租套房，截至5月底已裁罰93件，裁罰金額942萬元。（圖／台北市觀傳局提供）

▲今年第一季國內非法列管旅館有1,174家，其中日租套房明顯增加。（示意圖／台北市觀傳局提供）

記者周湘芸／台北報導

國內外旅遊潮未減，多元旅宿遍地開花，根據觀光署統計，今年第一季（1至3月）國內非法列管旅館有1,174家、非法列管民宿541家，總計開罰3654萬元，其中，非法日租套房較去年同期大幅增加，台北市總計410家最多。

觀光署統計，今年第一季合法旅館共有3,280家，非法列管旅館1,174家（旅館314家、日租套房860家），其中，非法以台北市410家最多，且全數為日租套房，台中市也有195家、宜蘭縣156家、高雄市124家及台南市116家。各縣市共稽查934次，總計開罰185次、3,267萬元。

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觀光署資料指出，開罰金額前3名依序為台南市開罰21次、742萬元，台北市開罰74次、736萬元，新北市開罰9次、730萬元。

觀光署表示，今年第一季合法旅館較去年同期減少14家，變動不大，應為個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數較去年同期增加42家，主要是都會區的日租套房增加，及地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。

在民宿方面，觀光署統計，今年第一季合法民宿有1萬2,693家，未合法列管有541家，其中非法以屏東縣133家最多，南投縣也有106家、宜蘭縣71家、台東縣70家。各縣市共稽查2,291次，總計開罰56次、387萬元，開罰金額前3名依序為宜蘭縣開罰9次、107萬元，花蓮縣7次、70萬元，台東縣10次、63萬元。

觀光署分析，今年第一季合法民宿較去年同期增加430家，說明民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響；未合法民宿列管家數較去年同期減少44家，主因地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。

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