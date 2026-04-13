跳進泳池對2童扣板機！荒謬毒男判6年4月　執行完再監護2年

▲台中一名陳男去年吸毒後跑到游泳池內，跳進泳池對學童扣板機，今判6年4月，執行完後監護2年。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市去年發生一名吸毒陳男跳進泳池、對游泳教練與2孩童扣板機驚悚案件，陳男開庭時全認罪，稱是因為卡西酮中毒才意識不清犯案。台中地院13日依殺人未遂等罪判處陳男6年4月，另執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護2年。

檢警查，陳男（29歲）10月10日傍晚，跑到西屯區光明路一間游泳學校，先是拿著已填裝子彈的手槍、子彈闖進辦公區域，一名黃姓主管急忙走避，陳男又跑到泳池內，跳下水後，朝一名葉姓教練，一對年僅7歲左右小兄妹扣下板機，所幸陳男槍枝不明原因並未擊發，沒有釀成憾事，但陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套，往葉姓教練跟女童方向走去，不斷揮舞手槍、拉動滑套，跟在教練與女童後面，涉嫌恐嚇。

▲▼陳男當時大鬧泳池，讓在場人員受到不小驚嚇。（圖／記者許權毅翻攝）



陳男離開泳池後，跑到泳池停車場，用手槍朝一名蔡女之轎車前擋風玻璃敲擊，導致車上的母女受到嚴重驚嚇。警方在他身上與住處搜出槍枝與大量毒品，陳男也坦承事發當下已經喝了20包毒咖啡包，才沒有意識，無法控制身體。最終遭檢方以犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪起訴。

陳男先前還跟法院請求要禁止接見，目的是希望能夠靜一靜，開庭審理時則全數認罪，希望能獲得交保，返家抱抱小孩。