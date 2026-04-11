「1時段班機」划算也不搭　他根本沒玩到！網吵翻：跟年紀無關

▲原PO苦笑直呼，搭紅眼班機，下飛機後只想補眠。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友直呼，紅眼班機雖然看似省錢又省時間，但其實是拿體力換行程品質，25歲以下可能還撐得住，30歲後恢復變慢，下飛機幾乎都在補眠，根本沒玩到。貼文引發兩派論戰，有人點頭認同「年紀到了真的不行」，也有人反駁和年齡無關，重點還是體力、作息與旅行習慣。

一名網友在Threads表示，紅眼班機相對划算，還能賺到半天或一天行程，年輕時或許還能撐住，下飛機直接開玩，但過了某個年紀後，身體恢復速度明顯下降，「25歲以下真的比較適合」。

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原PO接著苦笑直呼，反觀30歲的人就別硬要搭紅眼班機了，就怕影響遊玩品質，甚至連基本行程都提不起勁完成，「下飛機都在補眠根本沒玩到！」

底下網友紛紛點頭回應，「廉航也是，30歲以上盡量坐商務艙」、「我19歲第一次搭紅眼，從此再也不搭」、「最可怕的是，要補眠還補不了」、「午去午回是最頂的」、「紅眼航班根本撐不到上飛機」、「同意，年紀到了，也有錢了，就不要再搭六七點甚至更早起飛的航班了」。

另一票人笑虧：不是年齡問題，是體力問題

但也不少人反駁，「自己體力差，不要怪年紀，我爸媽60歲跟我去歐洲也是當天早上到就開始玩」、「不過本身日夜顛倒的人來說，超棒的」、「追星人沒有選擇，都是下班直接衝，回來直接上班」、「我每次搭凌晨紅眼班都一堆老人家喔（50歲以上），他們下飛機都直接走行程的」、「跟你說個秘密，等你45歲以後就可以搭了，那時候你想睡也睡不著了」。