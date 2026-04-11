旅遊注意！竊賊闖飯店房間「先翻這5處」　專家示警千萬別藏這

▲專家提出飯店竊賊最先鎖定的5大區域。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

開心出國旅遊，最擔心行李遭竊，毀掉遊玩興致。珠寶品牌Goodstone創辦人兼創意總監阿薩德（Blake Asaad）警告，專業竊賊不會浪費時間翻箱倒櫃，而是精確知道該往哪裡找，因為他們早就掌握普羅大眾的「藏錢習慣」，幾秒鐘內就能精準下手並且離開現場。

阿薩德指出，旅客自以為聰明的藏匿地點，通常非常容易預測，使得貴重物品反而更容易被發現，包括浴室抽屜、床頭櫃、行李箱拉鍊夾層、背包前側口袋、盥洗用品包等，竊賊只要花幾秒鐘就能搜完。

他尤其指出，「任何看起來像是專門設計來裝珠寶的容器，都在第一時間暴露了它的價值。」尤其如果你把珠寶盒放在顯眼處，根本毫無隱藏效果。

▼竊賊闖飯店房間「先翻這5處」。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）

那麼，貴重物品究竟該如何存放？阿薩德建議，可將珠寶放入藥盒或維他命罐等不起眼的收納處，使其自然融入日常用品中。同時也應分散存放位置，即便一處被發現，其餘仍能倖免。衣物暗袋也是好選擇，比明顯的拉鍊袋更難被注意到。

阿薩德指出，出門在外，「將珠寶戴在身上，通常比留在無人看守的飯店房間裡更安全」，因為竊賊更傾向鎖定無人看管的物品。不過，最根本防竊之道恐怕是「打從一開始就別帶」，出國前自問這件東西是否真的值得帶出門？若答案不夠肯定，留在家裡才是最安全的選擇。