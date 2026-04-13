彰化車站驚悚意外！香燈腳阿伯倒向列車遭拖行　媽祖保佑僅輕傷

▲彰化車站一名77歲男香燈腳差點發生落軌意外。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化車站13日下午發生一起差點落軌意外。一名年約77歲的鄭姓男香燈腳，因過度疲勞暈眩在區間車進站時倒向列車，身上的包包被火車勾到，人瞬間被拖行、跌倒在月台與列車之間的縫隙，現場不少旅客被嚇到，有目擊者見到該名阿伯被2名男子拉起，僅輕微擦傷不願送醫。

這起驚險事件發生在下午1點多，2521次區間車準備進入彰化站時，這名頭戴白沙屯媽祖進香帽子的阿伯，疑似準備從大甲坐車到彰化做生意。沒想到列車進站時，他因為太靠近，背包或衣服不慎被列車勾住，整個人被拖著走，當場倒在月台間隙中。

▲彰化車站今天聚集不少等著搭車的香燈腳。（圖／民眾提供）

當時在現場候車的旅客全嚇到，幸好有2男子馬上衝過去把人拉住，列車長及工作人員緊急呼叫列車停駛，才沒有釀成更嚴重的意外。彰化縣消防局獲報後趕到現場，阿伯隨後被用輪椅推出月台。經過檢視，他只有輕微擦傷，意識清楚沒有大礙。阿伯拒絕送醫，表示自己還要去做生意。

台鐵公司說明，今(13)日12時32分，彰化站2股道執行2521次到站清車完畢，進行編組調移行進中，忽有一位旅客往列車方向傾倒遭擦撞倒於月台上，車長即刻以行調電話呼喊停車，車站同仁同時上前關懷旅客及通知119救護。據旅客自述因疲勞過度而暈眩，並拒絕送醫自行離開。

▲彰化車站今天聚集不少等著搭車的香燈腳。（圖／民眾提供）