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白沙屯「累了請上車」他不掛布條繼續載　網喊不要！下場恐罰9千

▲▼白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

▲「累了請上車」小心踩雷，違規最高罰9000元。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）

記者劉維榛／綜合報導

白沙屯媽祖於今（12）日深夜起駕！一名虔誠信徒表示，去年為完成已故父親心願投入「累了請上車」的服務，今年也一度想退出，最後仍決定低調續做，但不掛布條。文章曝光後，大票網友則勸退，「覺得你還是取消，因為太危險了，出事被罰都很倒楣」、「支持全程徒步，取消所有車輛服務」。

一名網友在臉書社團《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》透露，去年為了完成已故父親心願，投入「累了請上車」的接駁行列，沿途載送體力不支的香燈腳，成為進香路上一道暖心風景。然而今年情勢明顯不同，許多暖心人士紛紛退出，就連他也陷入掙扎，「一直在考慮要不要繼續服務」。

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經過一番掙扎後，原PO最終仍決定延續這份心意，繼續投入服務，但方式有所調整，他說「布條不掛了」，改以低調形式協助有需要的人，並喊話「檢舉魔人拜托你看不到我！」

網友極力勸退：危險又違法，有心就好

文章曝光後，底下網友紛紛極力勸退，「支持全程徒步，取消所有車輛服務，太多無知的人把司機害慘，不想走或是走不動的就累了，回家休息吧，不然沿路有，計程車，腳踏車，多元計程車公司，有很多選擇方案」、「我覺得你還是取消，因為太危險了，出事被罰都很倒楣，有心就好」、「建議還是不要，警方都貼公告了，可用別的方式」。

有網友認為，「建議您改成『累了請坐』單純讓香燈腳可以坐著原地休息，既安全又省罰責！參考看看」、「雖然法規載人是違法的，人心有時候還是最美的，感謝你，但還是小心一點，可以後面加個布簾，改成神轎車，累了請陪神轎走一段路」。

這股退潮的背後，其中一個導火線是，去（2025）年一名貨車駕駛熱心接駁，事後竟被搭車信徒指控遺失行李並提告侵占，讓駕駛心力交瘁，被迫上網發文自清；另外，不少駕駛抱怨，部分信徒上車後竟把免費接駁當成「預約計程車」，指定要求送往高鐵站或火車站，被拒絕後還死纏爛打，在「行李糾紛」與「無理要求」雙重打擊下，許多資深隨香司機心灰意冷，紛紛宣布今年決定取消接駁，回歸單純的徒步自由行。

警方提醒：貨車後斗載人違法，最高罰9000元

事實上，信徒坐在貨車後斗本來就是違法的行為，根據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載時，若有載運人數超過核定數額，或是在車廂以外載客（如貨車後車斗載人）等情況，將處汽車駕駛人新台幣3,000元以上、9,000元以下罰鍰。

對此，苗栗縣警察局於3月30日發布公告，呼籲香燈腳切勿搭乘貨車後車斗，以免讓熱心司機荷包失血，甚至在發生事故時面臨沉重的法律責任，並嚴正要求信眾務必配合以下「4不」規範：

1.「不」搭乘貨車後車斗：這是今年警方的執法重中之重！依據《道路交通管理處罰條例》，貨車後車斗嚴禁載客，違者最高可處9,000元罰鍰。警方強調，後車斗缺乏安全防護，一旦發生緊急煞車或碰撞，後果不堪設想。為了您的生命安全，請改以徒步前行，或善加利用合法的大眾接駁運輸工具，切勿讓熱心司機因違規載客而荷包失血，甚至背負法律責任。

2.「不」違規併排停車：白沙屯進香沿線的台1線及通霄鎮內道路本就狹小，加上數十萬信眾湧入，路況極為嚴峻。警方警告，違規併排停車不僅會造成交通瞬間癱瘓，更可能阻礙救護車輛的緊急通行。為確保動線流暢，苗警將針對重點路段與瓶頸處加強取締，並派遣拖吊車隨時待命執行清空任務。呼籲信眾多利用周邊停車場或搭乘大眾接駁，共同維護順暢的用路環境。

3.「不」任意穿越道路：隨著「粉紅超跑」行蹤飄忽、移動快速，信眾在追隨媽祖時往往情緒激昂。然而，人車雜沓之際，任意穿越馬路極其危險，特別是大型車輛具有嚴重的視線死角，呼籲香燈腳務必遵循現場員警及義警的專業指揮，切勿在緩慢移動的車陣中鑽行或橫衝直撞。保持良好的交通秩序，不僅是保護自己的生命安全，更是對這場宗教慶典最基本的尊重與素養。

4.「不」於道路或路邊隨意坐臥休息：長途跋涉雖然疲累，但安全絕不能打折，進香期間常有視線不良的清晨或深夜時段，嚴禁在視線不明、空間狹小或緊鄰車流的路邊坐臥休息，此舉極易發生車禍衝撞憾事，請信眾務必尋找廟宇、空地或警方規劃的安全區域稍作喘息，隨身亦可配戴閃光配件提升辨識度，讓每位信眾平安走完這趟神聖的心靈洗滌之旅。

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