不怕被罰！白沙屯「累了請上車」1原因照樣出車　網挺：媽祖看到了

▲被檢舉也不怕！白沙屯暖車服務「累了請上車」再上路。（圖／翻攝臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會 ）



記者劉維榛／綜合報導

白沙屯媽祖進香第一天，有信徒透露，今年「累了請上車」服務原本想退出、最後仍決定低調續做後，如今又有另一名網友發文表態，強調即使面對檢舉與開單壓力，今年仍會繼續出車，「如果真的被罰了，我們就當捐獻給白沙屯媽祖！」文章引發大票網友暖回「你的不畏懼，媽祖都看到了！」

一名信徒在臉書《白沙屯媽祖ㄟ香燈腳》直白表示，「檢舉的我尊重你，開單的人我敬重你，但今年我們還是無所求無所畏懼提供『累了請上車』服務」。原PO坦言，今年有46多萬名香燈腳在烈日下徒步前行，途中一定有人體力不支、有人被隊伍海放，也有老人走不動、小朋友哭鬧的情況，這些畫面他全都看在眼裡。

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事實上，原PO只想抱著純淨的一顆心來做善事，因此不忍質疑「為什麼一顆老鼠屎，我們這些出自內心真正想為媽祖想為香燈腳做點事的人…都通通變成不合法都變成是肇事者？」

對此，原PO豁出去喊話，若真的因此挨罰，他也願意承擔，甚至看作是另一種形式的奉獻，「香燈腳們，今年我們無所畏懼，累了請上車，如果真的被罰了，我們就當捐獻給白沙屯媽祖！」

貼文曝光後，底下網友紛紛暖回，「感謝您的堅持～香燈腳需要您們，拜託不要有惡意的檢舉魔人」、「感謝你們，在我身體狀況不佳時載我一程，讓我更接近可以載我回家的大眾交通工具」、「感謝您們的付出，我也曾走不動，靠這些發心的善人才得以抵達北港朝天宮」、「你的不畏懼，媽祖都看到了！加油」、「希望搭車的，要感恩的心，也希望故意搞破壞的人不要來」。

警方：貨車後斗載人違法！最高罰9000元

事實上，信徒坐在貨車後斗本來就是違法的行為，根據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車裝載時，若有載運人數超過核定數額，或是在車廂以外載客（如貨車後車斗載人）等情況，將處汽車駕駛人新台幣3,000元以上、9,000元以下罰鍰。