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一早被香燈腳嚇到！大甲人「求1事」喊困擾　網挺：很失控

▲一年一度的苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

▲一年一度的苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程，今年報名人數突破46萬人，再創新高；然而，龐大人潮湧入台中大甲區後，引發不少居民怨聲載道，還有人特地發文呼籲，希望信徒們能靠右邊行走，「一早就不知道被幾個突然衝出來的香燈腳嚇到，我真的很賭爛。」

香燈腳狂衝出！她騎車嚇壞「麻煩靠右邊走」

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一名大甲居民在Threads發文吐苦水，直指進香信徒經過鄉鎮時，完全無視交通規則。自己好端端騎在機車道，卻不斷有香燈腳突然衝出來，導致機車族被迫與汽車搶道，驚險瞬間讓她怒了，「如果我被撞算誰的？我不需要為你們的宗教信仰買單！」

原PO也忍不住喊話，「麻煩一下進香的信徒們，最小小小的要求，就是你們經過每個鄉鎮時，真的就靠右邊走好嗎？」

在地通勤族崩潰！怨嘆「提早出門了還是大遲到」

貼文曝光後，引起廣大共鳴。當地人指出，有接駁車輛直接停在路中央，讓信徒下車，這就算了...還停在車道聊天，「後面的車子都不用走了，麻煩遵守交通規則好嗎？超級討厭。」還有苦主哀怨表示，「今天上班一整個大遲到，已經提早出門了，平常10分鐘的路程，騎了40分還沒到，扣薪找誰討？」

同時，大票網友也紛紛回應，「我尊重民間信仰，可是這麼多人的活動，安排的指揮人力可不可以多一點？不要造成當地人跟住戶困擾，變成在地人惡夢」、「已經失控了，都佔滿車道，勸也勸不聽，反正香燈腳最大，垃圾還一堆」、「我支持宗教信仰，但真的拜託靠右邊走，我去年因為香燈腳突然出來，差點車禍」、「不知道算不算逆風，其實佔用到單向全部車道我還是能理解，畢竟人真的不是普通的多，但連對向車道都在走，就真的有點無語」、「一堆走在道路上，騎車、開車都不知道到底要如何躲過香燈腳」。

不過，也有人留言緩頰，無奈表示「台灣普遍沒有人行道，會造成這種困擾也是很正常的。」

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