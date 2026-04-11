白沙屯媽祖進香狂吸46萬人！「18禁忌曝光」三類人別鑽轎底

▲孕婦、配戴平安符者「不能鑽轎底」。 （示意圖／記者黃彥傑攝）



網搜小組／劉維榛報導

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮媽祖進香將於4月12日深夜起駕，今年吸引破46萬名香客參加。對此，民俗專家楊登嵙列出18個進香禁忌，其中有三類人並不適合參與「鑽轎底」，包括孕婦、配戴平安符者，以及持進香旗者。另外，民俗專家廖大乙也補充說明，鑽轎底時絕不可摸神轎，以示對神明的尊重。

民俗專家楊登嵙指出，白沙屯媽祖進香傳承近200年，雖然部分規矩隨時代與時俱進，但基本的禮節與習俗仍需嚴格遵守。參與進香不只是憑一股熱忱跟隨隊伍，更重要的是事先了解並確實遵循各項禁忌，才不會在神明面前失了禮數。無論規定如何演變，最根本的精神始終如一，那就是一顆虔誠的心。

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白沙屯媽祖進香破46萬人 18禁忌不可不知

媽祖徒步進香盛事將於4月12日啟程，展開為期8天7夜的「粉紅超跑」之旅，今年共有46萬3588名香燈腳參與，再度刷新歷史紀錄。對此，楊登嵙列出18點禁忌，並提醒孕婦、持進香旗者、配戴平安符者不適合參與「鑽轎底」，如下：

1. 首次參加須穿全新衣物，象徵潔淨與全新開始。

2. 女性生理期間，不得觸碰神明、香爐、神轎與光明燈等法器。

3. 守喪未滿一年或家中近期有喪事者，不得接觸神明及相關法器。

4. 須保持身心潔淨，避免出入喪家與月內房。

5. 出發前須淨身，隨身物品與交通工具也需焚香淨化。

6. 持進香旗或配戴平安符者，不可鑽轎，也不可進入浴室或廁所。

7. 穿著號褂期間，不得進入洗手間。

8. 持旗時不可上下顛倒，以示對神明的敬意。

9. 自起駕宴起需全程茹素，直到祝壽大典結束後才能開葷。

10.孕婦不可參與鑽轎。

11. 鑽轎底時不得起身或碰觸鑾轎，背包須置於胸前，且須脫帽。

12. 進出廟宇不可踩踏門檻，以免被視為不敬。

13. 進出廟門須遵循左進右出（龍進虎出），入門先抬左腳、出門抬右腳。

14. 遶境期間不得口出穢語，應常說「請、謝謝、對不起」。

15. 貼身衣物不可外露，如有異味可透過超商寄回或於車上晾曬。

16. 不得隨地吐痰或吸菸，以免對媽祖及沿途民眾不敬。

17. 隨香期間全面禁止飲酒、賭博及情色行為。

18. 結束遶境或中途返家，須向媽祖參拜報備，告知行程並祈求平安。

另外，有傳言「女性生理期或懷孕不能參加」，民俗專家廖大乙回應「絕對可以參加！」他強調神明慈悲，參與繞境最重要的是「心誠則靈」，身體的自然生理現象並不影響祈願的誠心，媽祖反而會庇佑平安順利。

不過，廖大乙也嚴肅提醒，雖然可以參加，但有兩大禁忌必須遵守，那就是「不要摸神轎」以及「不要鑽轎腳」。他指出，基於對神靈的尊重，生理期與懷孕的信眾應避免這些近距離的接觸，在旁雙手合十祈禱同樣能獲得庇佑。

▼「粉紅超跑」8天7夜進香吸引46萬多人報名。（示意圖／記者劉維榛攝）

