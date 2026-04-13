白沙屯媽祖神威！母重度昏迷「兒1舉動」奇蹟好轉　獲扛3次神轎

▲媽媽一度重度昏迷，吳男見證媽祖慈悲力量。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台，下同）



記者劉維榛／綜合報導

「我跟媽祖的緣分很深！」一名吳姓信徒感動分享，當年媽媽重度昏迷不醒，他拿著媽媽的衣服去鑽轎底祈福，之後病況竟慢慢好轉，讓他深受感動，因而許願要連走5年全程進香。吳男也直言，自己在徒步進香第3年、疫情最嚴重那年，曾意外扛了3次轎子，當場感動落淚，直呼真的相信媽祖神威。

YouTube頻道《白沙屯媽祖網路電視台》分享一段「吳大哥和媽祖很神奇的結緣故事」，吳男表示，自己原本就對白沙屯媽祖有敬意，但真正讓他信念變深的關鍵，就是媽媽一度重度昏迷。

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他抱著一絲希望，拿著媽媽的衣服到現場鑽轎底，祈求媽祖保佑，沒想到後來媽媽的狀況真的慢慢有了起色，讓他深受觸動，當場向媽祖喊話要連走5年全程進香。

第三年進香遇到疫情！扛了3次轎子見證媽祖神威



此外，最讓吳男難忘的，是徒步進香第3年，剛好碰上疫情最嚴重的時候，沿途氣氛格外不同，大家心裡也都有許多不安。就在那一年，他竟意外扛了3次轎子，當下情緒整個湧上來，感動到當場掉下眼淚，更見證了媽祖的神威。

今進香首日就出現歷史性震撼場面，白沙屯媽祖今年「三媽合轎」，由白沙屯媽祖、山邊媽祖、以及拱天宮值年爐主媽共同參與。上午進入大甲市區時，鑾轎更直衝大甲鎮瀾宮，與大甲媽形成「四媽相會」，為史上首次起駕第一天就「四媽會」，現場信眾也相當興奮，紛紛舉起手機搶拍罕見一刻。

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