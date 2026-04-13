驚豔嘉義！600鄉親共賞陳明順「易經龍書法」藝術

▲藝術家陳明順掀「易經龍」熱潮，傳承千年臨摹智慧 。（圖／陳明順提供）

記者翁伊森／嘉義報導

藝術家陳明順於4月11日、12日兩天，在嘉義渡假村隆重舉辦「臨摹美術與寫龍收藏」活動，吸引全國各地近600位鄉親與學童熱情參與。現場不僅展現台灣民間深厚的藝術學習動力，更在陳明順的帶領下，開啟一場橫跨中西、貫穿古今的文化對話。

陳明順在活動中強調，「臨摹」是學習美術最正統且直接的路徑。他舉例，西方大師梵谷曾取法米勒，東方巨擘張大千則師承石濤，兩者皆透過模仿建立紮實基礎。他指出，現代素描訓練同樣源於此體系，透過觀察與模擬，方能磨練出精確的造型能力。

活動亮點之一為「易經龍書法」教學。陳明順結合自身旅法、入選法國皇宮沙龍的國際經驗，將漢字從甲骨文到楷書的演變過程，轉化為當代創新表現。他現場親自揮毫，以蒼勁筆觸勾勒出兼具龍頭、龍尾、龍鬚結構的巨型「龍」字，展現漢字氣、脈、筋、骨、肉的立體流動感，令觀者驚嘆不已。

現場亦展示陳柏任的油畫供民眾臨摹，落實「一景一油畫」的藝術推廣。陳明順表示，書法是門檻低且具身心療癒效果的藝術，在穩定的社會基礎下，應讓藝術深入鄉鎮。未來他將持續推動「易經龍美術運動」，讓具有文化意義的龍字作品走進千家萬戶，成為台灣獨特的在地文化特色。