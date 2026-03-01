　
地方焦點

10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

地方中心／綜合報導

2026台灣燈會即將開幕，嘉義縣政府攜手紙風車劇團，將客家親子劇「雨馬」帶回嘉。今（1）日記者會上，嘉義縣長翁章梁、紙風車文教基金會執行長張敏宜及客家委員會藝文傳播處長廖美玲共同預告燈會亮點。除「雨馬」精華版演出外，還有燈光秀、靜態展示及3月7日TEAM TAIWAN大遊行，邀請民眾共襄盛舉。

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

「雨馬」由客家委員會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，並於2021年推出。作品誕生於全球新冠疫情蔓延、人心不安的時代背景，許多孩子因疫情無法外出，失去日常生活的歡樂；劇作也因此承載著撫慰人心、陪伴成長的深意。

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

「雨馬」巨型裝置高10公尺、長13公尺，披覆繁花與彩虹色彩，象徵溫柔而堅定的守護力量；彩虹則寓意雨後迎來和平與幸福，祈願世界的孩子能重拾笑聲與希望。

除「雨馬」外，本次燈會也邀請紙風車劇團與客委會合作的另一齣作品「燈怪」，於3月7日「TEAM TAIWAN」大遊行中一同現身，為活動增添亮點。

翁章梁表示，今日現場許多小朋友看到「雨馬」巨型裝置與紙風車劇場演出都十分興奮，相信此次活動將為民眾帶來愉快而難忘的體驗。

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

廖美玲指出，客家語言文化大使「雨馬」與去年推出的「燈怪」全國首次同台亮相。她也特別感謝嘉義縣政府及紙風車劇團的支持，讓客家文化在燈會舞台上與大小朋友相見。

此外，翁章梁更穿戴高空裝備，親自攀登近四層樓高的「雨馬」巨型裝置，從高處俯瞰燈會現場，展現對活動的重視與支持。

嘉義縣文化觀光局提到，「雨馬」精華版演出與燈光秀場次中將安排問答活動，準備限量小禮物與觀眾同樂，讓孩子在參與過程中留下難忘回憶。活動期間還有機會獲得可愛的「小雨馬布偶」，把燈會的幸福祝福帶回家。

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

▲▼ 10米高巨型雨馬震撼登場　親子劇燈光秀齊發點亮嘉義 。（圖／嘉義縣）

活動資訊
※「雨馬」精華版演出
時間：3月4日(三)至3月6日(五) 18:30｜20:30
地點：縣府舞台
每場約30分鐘，共6場

※「雨馬」燈光秀
3月3日(二)、3月9日(一)至3月12日(四)、3月15日(日)
18:00｜19:00｜20:00｜21:00｜21:45
3月13日(五)至3月14日(六)
18:30｜21:45
地點：縣府舞台
每場約15分鐘，共34場

※「雨馬」靜態展示
3月4日(三)、3月5日(四)、3月9日(一)至3月12日(四) 14:00-22:00
3月6日(五)、3月8日(日)、3月13日(五)至3月15日(日) 10:00-22:00
3月7日(六) 10:00-17:00

※2026台灣燈會 TEAM TAIWAN大遊行
時間：3月7日（六）18:45
遊行路線：博愛路→信義一路→太子大道

相關新聞

新港綻放 in Blue 點亮百年藍市場光影藝術登場

新港綻放 in Blue 點亮百年藍市場光影藝術登場

隨著「2026 台灣燈會在嘉義」倒數計時，嘉義縣新港鄉公所搶先發力，於 2 月 27 日至 3 月 8 日在新港第一公有零售市場（藍市場）推出「新港綻放 in Blue」系列活動。本次活動結合國際知名設計團隊與在地文化能量，在百年市場進行硬體整修前的關鍵節點，透過光影藝術與市集展演，為老市場注入轉型的新契機。

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

2026台灣燈會嘉義服務站全攻略！

2026台灣燈會嘉義服務站全攻略！

2026燈會嘉義禁放爆竹，違規罰15萬

2026燈會嘉義禁放爆竹，違規罰15萬

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

台灣燈會3／3震撼登場　10分鐘1.7萬發煙火

