　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

▲▼ 太保市公所發布2026年春聯「駿耀得祿」融合在地文史意象　迎向金馬年榮耀新程 。（圖／太保市公所提供）

▲▼ 太保市公所發布2026年春聯「駿耀得祿」，融合在地文史意象　迎向金馬年榮耀新程 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2026年金馬年，太保市公所正式發布年度賀歲春聯「駿耀得祿」，以書法藝術融合地方文史意象，將城市精神與新年祝福濃縮於四字之中，展現太保深厚的人文底蘊與昂揚向前的發展氣勢。

太保市長鄭淑分表示，「駿耀得祿」寓意層次豐富、意象鮮明。「駿」象徵良馬奔騰、奮發精進，代表市政團隊在建設推動、社會福利、產業發展及公共服務上持續向前、精益求精；「耀」則象徵光明與榮耀，期許太保在穩健基礎上持續發光發熱，讓市民共享城市成長的成果。

▲▼ 太保市公所發布2026年春聯「駿耀得祿」融合在地文史意象　迎向金馬年榮耀新程 。（圖／太保市公所提供）

「得祿」二字則別具深意，取自太保重要歷史人物——清代名將**王得祿**之名，不僅呼應在地歷史記憶，也象徵承襲先人忠勇護鄉、奉獻桑梓的精神，祈願城市福祿綿延、榮景長存。

鄭市長指出，春聯不僅是年節裝飾，更是文化傳承的載體。透過文字轉化與歷史意象的融入，讓市民在張貼春聯、迎接新春的同時，也能重新認識太保的歷史脈絡與文化價值，凝聚對家鄉的情感與認同。

此次春聯書寫特別感謝太保市市政顧問、嘉義縣書法學會理事長顏文建大力協助，並再度邀請書法世家出身、深耕書藝多年的楊貴真老師親自揮毫。楊老師曾任嘉義縣書法學會理事長，長年投入書法創作與教學推廣，備受藝文界肯定。本次以渾厚筆力揮寫「駿耀得祿」，筆勢沉穩、氣韻生動，為春聯增添厚實的文化質感與藝術價值。

春聯將透過各里鄰長系統發送至太保市各家戶，將公所團隊的新春祝福送進每一個家庭。鄭市長期盼，藉由「駿耀得祿」的吉祥寓意，與市民攜手迎向嶄新的2026年，共創市運昌隆、家戶平安、榮耀前行的新篇章。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
372 1 9849 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
銀樓搶案「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　歹徒被抓了
帶蛋餅皮飛韓國「被罰500萬韓幣」！　內行曝關鍵
快訊／10麻油雞店被撤不明粉末　幕後藏鏡人是「SHI」
穿迷你裙參拜！網美被攔下「強制圍布」　網怒罵：別再來了
快訊／高金素梅現身！步出北檢　眼眶泛紅噙淚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

嘉義男童走失街頭無助徘徊　警方、民眾攜手助祖孫團圓

「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

春節安全有保障　朴子警創意宣導假投資詐騙防範術

下班找不到機車！嘉義男急瘋了　太保警20分鐘神速尋回

ART簽署美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰護屏東畜牧

嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「越獄狂魔」徐開喜遭通緝還出庭作證　當庭被逮畫面曝

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

悶殺腦麻兒獲特赦！老母發聲「讓小孩知媽媽沒罪了」：可以放心了

超貴車禍畫面曝！6000萬雲梯車擦撞保時捷...女駕駛不罰

女毒蟲毒駕判處死刑！　侯友宜：感謝司法正義成為堅實後盾

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

嘉義男童走失街頭無助徘徊　警方、民眾攜手助祖孫團圓

「金曲+韓團+啦啦隊女神」全到位　嘉義春嬉風鈴嗨翻八掌溪畔

春節安全有保障　朴子警創意宣導假投資詐騙防範術

下班找不到機車！嘉義男急瘋了　太保警20分鐘神速尋回

ART簽署美牛美豬開放在即　周春米祭補貼+品牌戰護屏東畜牧

嘉義市春節交通大疏導　初三初四高乘載管制上路

太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

回憶殺！復古街機搬進駁二動漫倉免費玩　「咖波」變最萌反派

李貞秀稱27年前就除籍　梁文傑：當年根本還沒要求！

嘉義民雄分局推智慧社區　防詐騙與交通安全全面升級

假裝買金飾「鐵錘猛砸5下」玻璃沒破　搶匪毀門逃逸3小時被逮

Lucy砸百萬跨足時尚與美妝市場！過年前夕拋喜訊　澄清和黑男婚變謠言

被酸KMT是Kill Me in Taiwan　藍反嗆：DPP是破壞和平繁榮

刮刮卡逢刮必中！　《大學生》男星親揭撇步「不藏私全公開」

台美協定僅「冰山一角」　江啟臣促政院速揭完整衝擊評估

4月開始！饗食天堂假日預約要收訂金　24小時內沒付錢就取消

春節連假交通管制攻略出爐　民雄分局強化疏導

樂天巨人球員被控來台賭博、性騷　台南警介入調查...結果曝光

連續三年尾牙抽到最小獎 Lulu靠唱歌募款XD

地方熱門新聞

西濱第4座！彰化漢寶增地磅站

府城普濟燈會登場！台南燈藝跨足米蘭、日本走向國際

日東紡百億投資　嘉義新廠正式啟用

呂慧瑜攜翁章梁合照　宣布參選太保市長

以海為名連結亞洲　台東美術館國際當代藝術交流展開幕

台東「自然醒慢活祭」獲國際永續認證

基隆爸媽必收！育兒福利懶人包　最高月領19000元

春節9天連假湧車潮　金山警2／14起交通管制一次看

水上車輛基地聯外道路正式通車

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

檳榔攤掛羊頭賣狗肉！官田警抄「目賊仔」職業賭場14人全送辦

新北行動治理座談　侯友宜：打造東北角宜居環境

新北長福橋改建　主橋人行通道明率先啟用

新北推烘爐地、太極嶺步道賞花秘境

更多熱門

相關新聞

迎春遶境百年傳承　張啓楷親身體驗地方信仰

迎春遶境百年傳承　張啓楷親身體驗地方信仰

嘉邑祀典大天宮昨（7）日舉辦丙午年迎春平安祭典，神農大帝依循古禮出巡舊諸羅四城門。嘉義市長參選人張啓楷自早上八點起全程隨行遶境，並以扶轎方式一路陪同隊伍行走，直到晚間七點完成整段行程，祈願眾神護佑嘉義鄉土。

超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話！神人翻譯

超狂「化學系春聯」諧音藏吉祥話！神人翻譯

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

騎馬體驗親近農村生活　中埔共好市集本週六登場

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

關鍵字：

太保春聯金馬年書法藝術文化傳承新春祝福

讀者迴響

熱門新聞

劇本沒寫好？頭獎彩券行「永久歇業」真相曝

尾牙八九年級全不喝酒！他：只剩老人？

網傳2飲料像精液！　泌尿醫實測「喝一半」驚呼

阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！

美國車0關稅賓士5大車型可望降價

威力彩最年輕得主！赴澳留學去向成謎

威力彩「頭獎13.5億」開出2注

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

快訊／運動幣中籤號碼出爐　60萬人可領500元！

英國護照寫1字遭拒入境　外交部：已請駐外館處協助今日內取得簽證

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

蔣少宏、吳念庭高飛犧牲打　中華隊獵鷹

隋棠曝增肌減脂原因認：已穿不下S號　吐真實心情！

20歲女大生下海8月「AV作品全下架」！上節目被家人抓到

更多

最夯影音

更多
炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　吳尊密婚生女…他認：真的不知
80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

80歲老媽媽殺癱瘓兒！　賴清德農曆年前批示特赦

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

太洗腦！聲樂老師獻聲101捷運站　「好運迷音響徹月台」還有滿福優惠

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

大仙表演「衛生紙消失術」　全場秒懂只剩睦那京困惑

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

「紫霞仙子」移送高金素梅！女調查官太吸睛…學經歷一看更震撼

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面