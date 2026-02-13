太保市公所融合文史意象　發布2026年春聯「駿耀得祿」迎金馬

▲▼ 太保市公所發布2026年春聯「駿耀得祿」，融合在地文史意象 迎向金馬年榮耀新程 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接2026年金馬年，太保市公所正式發布年度賀歲春聯「駿耀得祿」，以書法藝術融合地方文史意象，將城市精神與新年祝福濃縮於四字之中，展現太保深厚的人文底蘊與昂揚向前的發展氣勢。

太保市長鄭淑分表示，「駿耀得祿」寓意層次豐富、意象鮮明。「駿」象徵良馬奔騰、奮發精進，代表市政團隊在建設推動、社會福利、產業發展及公共服務上持續向前、精益求精；「耀」則象徵光明與榮耀，期許太保在穩健基礎上持續發光發熱，讓市民共享城市成長的成果。

「得祿」二字則別具深意，取自太保重要歷史人物——清代名將**王得祿**之名，不僅呼應在地歷史記憶，也象徵承襲先人忠勇護鄉、奉獻桑梓的精神，祈願城市福祿綿延、榮景長存。

鄭市長指出，春聯不僅是年節裝飾，更是文化傳承的載體。透過文字轉化與歷史意象的融入，讓市民在張貼春聯、迎接新春的同時，也能重新認識太保的歷史脈絡與文化價值，凝聚對家鄉的情感與認同。

此次春聯書寫特別感謝太保市市政顧問、嘉義縣書法學會理事長顏文建大力協助，並再度邀請書法世家出身、深耕書藝多年的楊貴真老師親自揮毫。楊老師曾任嘉義縣書法學會理事長，長年投入書法創作與教學推廣，備受藝文界肯定。本次以渾厚筆力揮寫「駿耀得祿」，筆勢沉穩、氣韻生動，為春聯增添厚實的文化質感與藝術價值。

春聯將透過各里鄰長系統發送至太保市各家戶，將公所團隊的新春祝福送進每一個家庭。鄭市長期盼，藉由「駿耀得祿」的吉祥寓意，與市民攜手迎向嶄新的2026年，共創市運昌隆、家戶平安、榮耀前行的新篇章。