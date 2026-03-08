台灣燈會破200萬人次！青森睡魔抵嘉展出　登上日本NHK、共同社

▲2026台灣燈會昨（7）日單日賞燈人次突破200萬，本次嘉義縣政府與文化總會在晚間共同舉辦的「TEAM TAIWAN大遊行」，邀請青森睡魔抵嘉、紙風車劇團、即將成真火舞團、中華職棒應援團等超過30組演出團隊、逾千名演出者共襄盛舉。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

2026台灣燈會昨（7）日單日賞燈人次突破200萬，本次嘉義縣政府與文化總會在晚間共同舉辦的「TEAM TAIWAN大遊行」，邀請青森睡魔抵嘉、紙風車劇團、即將成真火舞團、中華職棒應援團等超過30組演出團隊、逾千名演出者共襄盛舉。值得注意的是，本次台灣燈會，也罕見登上日本共同社、NHK等二大日本主流媒體。

台灣燈會睽違八年重返嘉義，不僅展示各式精緻花燈，更舉辦幕前幕後破千人參與演出的TEAM TAIWAN大遊行，活動以「向台灣英雄致敬」無人機展演揭開序幕，首先出發的是足跡遍及國內外的朴子太子龍獅戰鼓團，透過節奏領軍大遊行隊伍；接著，嘉義縣縣長翁章梁、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜率領上百位嘉義青農登場，與阿里山鄒族風笛euvuvu表演藝術團、三昧堂創意木偶團隊、嘉義民族管弦樂團等社區藝文發展組織，共同展現不同鄉鎮的風貌。

世界棒球經典賽（WBC）系列賽事如火如荼進行的同時，TEAM TAIWAN大遊行號召中華職棒應援團、全中運加油團、嘉義城市啦啦隊等全民運動演出團隊，六隊職棒球員，包含樂天桃猿廖健富、中信兄弟王奕凱、統一7-ELEVEN獅林詔恩、台鋼雄鷹曾子祐、味全龍黃暐傑、富邦悍將陳仕朋，也現身台灣燈會與觀眾一起熱血應援，齊聲吶喊：「Team Taiwan！Team Taiwan！」

從在地到國際，本次遊行跨國演出者有李宛儒中東文化藝術團、印證幸福文化交流舞蹈團、西川淑敏舞踊知家、德島縣阿波舞協會X台灣阿波舞推廣協會，BlocoForça弗莎巴西打擊樂團、BMG巴米藝術團也攜手將最道地的巴西熱情帶到嘉義縣；隊伍壓軸迎來萬眾矚目的文總「青森睡魔抵嘉」、紙風車劇團巨型行動藝術裝置雨馬與即將成真火舞團，讓整場遊行在歡呼聲中劃下句點。

燈會開幕以來便吸引大批民眾前往朝聖的青森睡魔抵嘉，此次除了展示青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海在嘉義現地打造，取材朴子配天宮媽祖、千順將軍與天地人虎爺的台灣限定睡魔《台日共鳴 天妃神》，更邀請從青森遠道而來的伴奏樂隊「囃子」、炒熱氣氛的舞者「跳人」，負責拉動睡魔燈籠的「曳き手」則由青森公立大學蒼燈會、永慶高中學生和文總校園大使協力擔任，帶動現場觀眾隨節奏舞動，呈現最原汁原味的日本祭典磅礴氣勢。

文化總會李厚慶秘書長說，今年適逢311日本東北大地震15年，文總邀請來自青森的睡魔師走進台灣，用在地的信仰與文化創作大型睡魔燈籠，「2026 台日友好 青森睡魔抵嘉」將持續在台灣燈會展出至3月15日，期待這座睡魔燈籠長久照亮台日之間的文化連結，讓彼此的友誼持續延伸。