27歲男國1開特斯拉左右搖晃　撞護欄跨數車道2次撞擊車頭爛毀

▲白色特斯拉變換車道不慎自撞。（圖／國道警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

27歲邱姓男子駕駛特斯拉小客車行經國道1號北向49公里南崁路段時，先左右搖晃不平穩行駛，接著在變換車道時先擦撞內側護欄後，再失控橫跨數車道後停於北向南崁出口匝道護欄，邱男頭部擦挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲▼失控橫跨數車道後停於北向南崁出口匝道。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於15日23時17分左右接獲通報，國道1號北向49公里南崁路段有1部車自撞事故，立刻調派巡邏車前往處理，現場為邱姓男子駕駛小客車，行駛於國道1號北向49公里南崁路段，疑似開車恍神分心駕駛，在變換車道時，不慎擦撞到內側護欄，導致車輛失控停於北向南崁出口匝道內，邱姓駕駛頭部擦挫傷，無生命危險，送林口長庚醫院就醫。邱姓駕駛酒測值為零，事故現場於0時4分排除，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

第一大隊呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，以確保行車安全。