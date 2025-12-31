「皮蛇」OUT！彰化縣補助1萬人　2族群可免費施打2劑

▲彰化縣政府擴大補助施打帶狀性疱疹。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了守護縣內民眾遠離「皮蛇」纏身的劇痛，彰化縣政府今（31）日宣布，將於明年1月20日正式啟動全國規模最大的帶狀疱疹疫苗接種補助計畫。這項政策預計將提供1萬名長者接種兩劑完整疫苗，其中低收入戶及中低收入戶長者更可享有全額免費接種，符合資格的長輩即可攜帶相關證件，前往各鄉鎮市衛生所臨櫃辦理預約登記。

彰化縣長王惠美表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，其引發的神經劇痛，嚴重影響患者生活品質。然而，自費接種兩劑疫苗費用高昂，約需1萬8千至2萬元，讓許多長輩望之卻步，縣府為此自購2萬劑疫苗，並編列預算提供補助，就是要減輕長輩的經濟負擔與身體痛苦。此項預算也獲得縣議會的支持。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎指出，帶狀疱疹的疼痛劇烈，甚至可能導致患者產生負面念頭，接種疫苗是有效的預防方式。台大公衛學院教授陳秀熙則從公共衛生經濟學角度分析，研究顯示接種此疫苗不僅能預防帶狀疱疹及其神經痛，還能降低約20%的心血管疾病與失智風險，可謂「顧心又顧腦」。他進一步估算，投入此預防措施，每1元成本約可創造1.85元的社會健康效益，是一項兼具健康與經濟價值的投資。

本次補助對象為設籍彰化縣滿一年以上的65歲長者，以及55歲以上的原住民長者。補助方案分為兩種：

全額免費：針對低收及中低收入戶長者，共4,789個名額。

部分補助：一般長者僅需自付6,000元，其餘費用由縣府吸收，名額共5,211個。

自115年1月20日起，符合資格的長輩即可攜帶相關證件，前往各鄉鎮市衛生所臨櫃辦理預約登記。由於名額有限，縣府呼籲有需求的長輩屆時踴躍申請。