屏東執行分署1/6聯合拍賣！市場2樓1765萬撿便宜　農地僅1300萬

▲恆春農地拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署115新年度1月份123聯合拍賣會將於1月6日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室熱鬧登場。當天最受矚目之拍賣標的係位於佳冬鄉啟南路上菜市場之2、3樓建物，現無人使用，將進行第1次拍賣，底價為1,765萬元，請有興趣的民眾踴躍投標。

動產部分，將於1月6日（週二）上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣德○企業股份有限公司股份3,840股(並無印刷股票發行)，有興趣的民眾千萬不要錯過。同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，除拍賣上述菜市場之2、3樓建物外，另將拍賣位於恆春鎮之一筆完整農地，本件拍賣土地使用分區為第二種一般管制區農業用地，屬農業發展條例第 3 條第11 款規定之耕地，權利範圍為全部，底價為1,300萬元，拍定後依現況點交，請有興趣的民眾踴躍投標。其他不動產拍賣標的尚有位於車城鄉之土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。