社會 社會焦點 保障人權

屏東執行分署1/6聯合拍賣！市場2樓1765萬撿便宜　農地僅1300萬

▲恆春農地。（圖／屏東執行分署提供）

▲恆春農地拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署115新年度1月份123聯合拍賣會將於1月6日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室熱鬧登場。當天最受矚目之拍賣標的係位於佳冬鄉啟南路上菜市場之2、3樓建物，現無人使用，將進行第1次拍賣，底價為1,765萬元，請有興趣的民眾踴躍投標。

▲恆春農地。（圖／屏東執行分署提供）

動產部分，將於1月6日（週二）上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣德○企業股份有限公司股份3,840股(並無印刷股票發行)，有興趣的民眾千萬不要錯過。同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，除拍賣上述菜市場之2、3樓建物外，另將拍賣位於恆春鎮之一筆完整農地，本件拍賣土地使用分區為第二種一般管制區農業用地，屬農業發展條例第 3 條第11 款規定之耕地，權利範圍為全部，底價為1,300萬元，拍定後依現況點交，請有興趣的民眾踴躍投標。其他不動產拍賣標的尚有位於車城鄉之土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

資深藝人曹西平昨（29）日深夜離世，享年66歲。而曹西平家屬不願出面處理，也讓同住的乾兒子Jeremy只能著急發聲，曹西平曾說過「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。也曾清楚表達，自己若離世，遺產不希望交由親屬處理，而是想立下遺囑，留給平時真正照顧、陪伴他的乾兒子。時代力量黨主席王婉諭表示，現行制度下，即使立了遺囑，這份心意仍可能在最後一刻被「血緣」推翻。台灣已是世界上極少數「即使立了遺囑，仍必須分錢給兄弟姊妹」的國家。所以，她支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

今年更生美展暨以愛復歸成果展

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

十道料理背後的重生故事　更生佳餚送幸福

宜蘭農地、農舍熱度不減　在地房仲：「都外」越來越夯

屏東拍賣不動產農地股份拍賣法務部

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

