卡拉OK店暗藏天九牌賭場　桃警攻堅逮28人...1男躲廚房被揪出

▲警方以破壞剪攻堅破獲卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

具有幫派背景的56歲江姓男子以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，持搜索票一舉破獲該賭場。帶回賭場負責人、工作人員及男、女賭客共28人，並查扣賭資近7萬元、天九牌、等相關證物。

▲▼警方查獲賭場現場負責人江男、工作人員何男、卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，一名賭客藏於廚房深處仍被揪出。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局接獲情資，具有幫派背景的江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，以優勢警力於5日晚間8時許，持搜索票前往查緝，現場以破壞剪迅速攻入，一舉查獲賭場現場負責人江男、41歲工作人員何男、59歲卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，共28人，並當場查扣賭資新臺幣近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被員警揪出。全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰表示，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。中壢警分局將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全。