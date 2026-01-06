　
社會 社會焦點 保障人權

卡拉OK店暗藏天九牌賭場　桃警攻堅逮28人...1男躲廚房被揪出

▲警方破獲以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場。（圖／中壢警分局提供）

▲警方以破壞剪攻堅破獲卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

具有幫派背景的56歲江姓男子以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。警方立即成立專案小組，經連日蒐證後，持搜索票一舉破獲該賭場。帶回賭場負責人、工作人員及男、女賭客共28人，並查扣賭資近7萬元、天九牌、等相關證物。

▲▼查獲賭場現場負責人江男、作人員何男、卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，一名賭客藏於廚房深處仍被揪出。（圖／中壢警分局提供）

▲▼警方查獲賭場現場負責人江男、工作人員何男、卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，一名賭客藏於廚房深處仍被揪出。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲賭場現場負責人江男、作人員何男、卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，一名賭客藏於廚房深處仍被揪出。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局接獲情資，具有幫派背景的江姓男子，疑似於中壢區中原路以卡拉OK店為掩護，暗中經營天九牌職業賭場，招攬賭客聚賭牟利。由偵查隊、督察組及中壢、普仁、仁愛派出所共組專案小組，以優勢警力於5日晚間8時許，持搜索票前往查緝，現場以破壞剪迅速攻入，一舉查獲賭場現場負責人江男、41歲工作人員何男、59歲卡拉OK負責人邱男及男、女賭客25人，共28人，並當場查扣賭資新臺幣近7萬元、天九牌、限注卡、骰子、監視器主機等相關賭具。

查緝過程中，警方發現部分賭客見情勢不對四散躲藏，其中一名賭客竟躲進廚房最深處，企圖利用冰箱與瓦斯桶遮掩身形，試圖「就地隱形」躲避查緝，但仍被員警揪出。全案警詢後，江男、何男及邱男依刑法賭博罪移送桃園地方檢察署偵辦，其餘25名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。

中壢警分局長林鼎泰表示，賭博行為不僅助長地下金流流竄，更容易衍生暴力、毒品及組織犯罪等治安問題，對社會秩序危害甚鉅。中壢警分局將持續強化情資蒐集與主動查緝作為，針對轄內疑似賭博及治安顧慮場所加強清查，掃盪不法，守護市民安全。

01/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

豪賭女捧新場子狂輸250萬　認被老千撂人劫295萬

新北市板橋區華江一路民宅內暗藏賭場，但一名女賭客因欠下250萬賭債，事後懷疑賭場出老千，前天（24日）晚間夥同男友及友人共5人，假借還債名義卻前往搶走賭場295萬元；賭場負責人心有不甘，直接打110報案與對方魚死網破，警方獲報，逮捕涉案的女子及其男友同夥5人，並查獲毒品及贓款260萬元。

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

通緝犯租屋處製「喪屍煙彈」　警破門攻堅逮人

工業區淪製毒溫床　海巡攻堅毒窟逮8人+製毒設備

台南刑大「安居緝毒」跨轄破販毒集團

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

