社會 社會焦點 保障人權

2次野放仍多次侵擾！台灣黑熊阿里曼西肯　送動物園長期安置

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

曾在113年10月及114年3月入侵滋擾卓溪鄉聚落及養禽場的台灣黑熊「阿里曼・西肯」，在兩度被捕捉並野放後，去年12月中再度回到卓溪持續滋擾山里部落，引發居民恐慌。林業及自然保育署花蓮分署多方嘗試驅趕未能奏效，5日以安全套索順利捕獲送至台北市立動物園安置，未來將不再野放。

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

林業保育署花蓮分署表示，阿里曼・西肯係於 113年10月首度出現於卓溪鄉古風村石平部落周邊，並入侵多處養禽場掠食大量雞隻，花蓮分署驅趕不成在同年 11月捕捉後於 12月野放。野放後3個月，阿里曼・西肯再度返回原區域滋擾，其後受困陷阱再度被短期安置後，經兩次以家禽為情境，並採用非致傷性電刺激設備，希望建立其對家禽之趨避反應的負面制約反應後，於 114年7月9日二度野放。

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲山里部落周邊山區地形陡峭隱蔽性高，阿里曼・西肯白天隱匿夜間則伺機到養禽場覓食。

再次野放後，初期阿里曼・西肯與聚落保持距離，多於天然林活動，但9月起，阿里曼開始接近人類活動區域，透過衛星訊號花蓮分署繃緊神經密切關注其行蹤，10月26日晚間阿里曼甚至一度接近池南國家森林遊樂區（約400公尺）及鯉魚潭周邊（約1公里），也因接近文蘭部落自來水管線施工及礦場進出動線，引發部落恐慌，相關工程與作業一度暫停。10月27日阿里曼到達野放後最北端的秀林鄉木瓜山後開始折返；11月上旬起，牠回到卓溪鄉接近立山村山里部落及三笠山部落一帶，並陸續侵擾3處雞舍掠食家禽。

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲阿里曼西肯去年9月起開始接近人類活動區域，10月26日一度接近池南森林遊樂區及鯉魚潭周邊。

花蓮分署說，山里部落周邊山區海拔只有三百多公尺，但地形陡峭、隱蔽性高，阿里曼・西肯白天隱匿在峭壁森林，夜間則伺機到養禽場覓食。期間花蓮分署多次嘗試驅趕，阿里曼短暫離開後即再度返回。林業保育署為此也特別應用最新科技，與觀樹基金會與義美環保基金會合作，於黑熊白天潛伏於部落旁山區時，研發運用無人機空中即時定位，並於機上搭載遠端遙控電子引信、可單發或12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離，但也未能讓阿里曼遠離。

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

由於阿里曼仍持續於距離部落周邊約 120–250公尺之範圍內活動，加上不時掠食家禽，已引發居民對人身與財產安全的強烈憂心。林業保育署考量阿里曼・西肯為公熊，且東部地區近年黑熊族群增長趨勢明顯，因此決定由花蓮分署再次捕捉並長期安置，以避免進一步的人熊衝突。

▲▼林業保育署首度運用無人機空中即時定位，並搭載遠端遙控電子引信、可12連發之模組化高爆音沖天炮發射架，以聲光系統震撼驅離。（圖／花蓮分署提供，下同）

過程中花蓮分署特別邀請山里部落族人共同參與捕捉任務，於阿里曼・西肯的活動熱區布設數具安全套索，並透過衛星定位系統即時監測。晚間部落族人亦組成巡守隊巡視住家周遭，守護族人安全。經十多天努力，於昨日上午順利捕獲，由野灣野生動物醫院人員麻醉檢視後，確認其健康狀況穩定，體重達112公斤。而因現有野生動物收容機構的大型動物照養空間暫時飽和，林業保育署洽請台北市立動物園協助安置，並於5日傍晚安全送抵動物園。

花蓮分署強調，林業及自然保育署積極保育臺灣黑熊及其棲地，但也須優先顧及山村居民安全與生計，對於窮盡所有驅趕手段與負面制約努力、仍一再入侵聚落的個體，必須及時介入捕捉安置，以免危及人、熊安全。

分署呼籲民眾，如發現黑熊出沒，請立即撥打林業保育署通報專線 0800-000930（您您您救山林），政府將會及時處理。
 

相關新聞

台灣黑熊首度入侵阿里山工寮！開冰箱吃罐頭

台灣黑熊首度入侵阿里山工寮！開冰箱吃罐頭

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮！昨日12月31日有鄉達邦村居民通報，指遭台灣黑熊入侵工寮開冰箱翻找食物，除了將肉醬罐頭打開吃光，另有一盒雞蛋也受損，這也是阿里山區首次有台灣黑熊入侵工寮的正式紀錄。嘉義分署隨即派員至現場勘查，並架設紅外線自動相機進行監測，也發給民眾熊鈴及防熊噴霧作為安全防護。

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運

黑熊「阿里曼・西肯」頻現山里部落　恐是早期生活範圍

黑熊「阿里曼・西肯」頻現山里部落　恐是早期生活範圍

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　

關鍵字：

野放侵擾台灣黑熊阿里曼西肯驅趕無效捕捉安置動物園

